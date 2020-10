20. Bezirk: Buch-Präsentation „Europa. Ein Nachruf“

Wien (OTS/RK) - Zum Themenkreis „Corona, Lockdown und die Folgen“ richtet der Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) im November/Dezember einige Veranstaltungen aus, bei denen das Publikum spannende „Reflexionen zur Krise 2020“ erwarten. Der nächste Termin: Am Mittwoch, 4. November, geht um 19.30 Uhr im Vereinslokal im 20. Bezirk am Gaußplatz 11 eine Präsentation der Publikation „Europa. Ein Nachruf“ los, die der Autor Hannes Hofbauer verfasst hat. Das Publikum hört Auszüge aus dem Buch (Verlag: „Promedia“, Umfang: 272 Seiten, Preis: 22 Euro, ISBN 978-3-85371-475-1). Hofbauers Betrachtungen erstrecken sich von aktuellen Herausforderungen für Europa bis zu einem allfälligen „Scheitern der ‚Brüsseler Union‘“. Der Eintritt zu diesem Abend ist gratis. Die „Aktionsradius Wien“-Mannschaft freut sich über Spenden. Das Publikum muss sich an Corona-Richtlinien (Hygiene, Maske, Abstand, u.a.) halten. Zudem sind Anmeldungen erwünscht: Telefon 332 26 94. Reservierung per E-Mail: office@aktionsradius.at. Auskünfte vom Verlag via E-Mail: promedia@mediashop.at.

