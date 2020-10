Wiener Städtische startet neue digitale Recruiting-Plattform

Ab sofort bietet die Wiener Städtische auf ihrer Website und der integrierten Recruiting-Plattform guterjob.at alle Informationen, die es für eine erfolgreiche Bewerbung braucht.

Wien (OTS) - Als eines der führenden Versicherungsunternehmen in Österreich ist die Wiener Städtische auch bedeutender Arbeitgeber und stets auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern, die das Team verstärken. Nun hat die Wiener Städtische auf ihrer Website die neue Recruiting-Plattform guterjob.at ins Leben gerufen. „Mit unserer neuen Recruiting-Plattform möchten wir die Candidate Journey so attraktiv wie möglich gestalten und zeigen, was die Wiener Städtische als Arbeitgeber ausmacht“, so Sonja Steßl, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. „Wir stehen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als verlässlicher, starker Partner zur Seite und haben jede Menge zu bieten. Davon können sich Interessierte auf guterjob.at überzeugen!“

Die umfangreiche Plattform gliedert sich in zwei Bereiche. Der allgemeine Bereich bietet alle relevanten Informationen, die es für eine erfolgreiche Bewerbung braucht. Neben Informationen zum Unternehmen, Berufsbildern und Karrieremöglichkeiten, finden sich auf der Plattform alle offenen Stellen, für die man sich gleich online bewerben kann. Im zweiten Bereich stellt die Wiener Städtische ihren größten Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt: Die Mitarbeiter selbst, die in Interviews ihre persönlichen Geschichten erzählen und damit als Best-Practice-Beispiele für die Unternehmenswerte wie Work-Life-Balance oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie dienen. Praktische Expertentipps zur Bewerbung runden das umfangreiche Online-Angebot ab. Begleitet wird die Plattform guterjob.at von neuen Stellenanzeigen, Recruiting-Foldern und einer Social Media Kampagne.

350 Versicherungsprofis gesucht

Kundenzufriedenheit und Beratungsqualität auf höchstem Niveau haben im Unternehmen oberste Priorität. Aus diesem Grund setzt die Wiener Städtische laufend auf das Recruiting neuer Mitarbeiter und sucht aktuell österreichweit 350 kommunikative, engagierte und kompetente Persönlichkeiten, die ihre Karriere im Außendienst starten. Darüber hinaus ist das Unternehmen einer der größten Lehrlingsausbildner in der Branche und bietet jedes Jahr 100 jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Lehre im Versicherungsvertrieb zu starten. „Die Versicherungsbranche ist von Wachstum geprägt – denn Menschen wollen ihr Hab und Gut und sich selbst umfassend abgesichert wissen, und das gerade in Krisenzeiten“, sagt Steßl. „Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Perspektiven, spannende Tätigkeitsfelder und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Kurz und bündig: Wir sorgen für einen guten Job!“

