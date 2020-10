Adventaktion der NÖ Familienland GmbH: Aufruf zum virtuellen Spielefest

LR Teschl-Hofmeister: Ein bunter Mix an Mitmachmöglichkeiten begleitet Klein und Groß in der Vorweihnachtszeit

St. Pölten (OTS/NLK) - Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und die NÖ Familienland GmbH laden Niederösterreichs Familien in der kalten Jahreszeit zu kreativen Mitmachaktionen ein. „Das beliebte Spielefest auf der Schallaburg ist ein vertrauter Fixpunkt im Advent, muss aber in diesem außergewöhnlichen Jahr aufgrund der aktuellen Situation leider pausieren. Da wir den Familien trotzdem eine gemeinsame Zeit voller Spaß, Freude und Unterhaltung schenken möchten, haben wir ein neues Package geschnürt, mit dem die Familien das Spielefest virtuell nach Hause holen können“, freut sich die Landesrätin. Laufend wird über die digitalen Kommunikations-Kanäle der NÖ Familienland GmbH ein bunter, abwechslungsreicher Mix an Mitmachaktionen veröffentlicht.

Los geht es mit einem Weihnachtsmärchen, das nur mit Hilfe der Familien zum Leben erweckt werden kann. In Zusammenarbeit mit dem beliebten Marionettentheater „Märchen an Fäden“, das bereits viele Familien vom NÖ Spielefest auf der Schallaburg kennen, hat sich die NÖ Familienland GmbH etwas ganz Besonderes überlegt: Auf der Website noe-familienland.at finden interessierte Schreiberlinge den Beginn der Geschichte „Drache Funki und das Lebkuchenmännchen“ und sind dazu eingeladen diese weiterzuschreiben und zu vervollständigen. Die NÖ Familienland Facebook-Community wählt im Anschluss die spannendste, eingereichte Geschichte aus, die dann in Szene gesetzt und gefilmt wird. Premiere hat das Online-Theaterstück am 24. Dezember als weihnachtliche Überraschung für die Kinder, die zu Hause auf das Christkind warten. Die Siegertext-Familie gewinnt eine Privataufführung zu einem Wunschtermin.

Ein weiteres Highlight ist die NÖ Familienpass Minecraft-Challenge, bei der Kinder und Eltern je zwei von 100 Spiel-Lizenzen erobern und gemeinsam mit anderen Familien ihr „Traum-NÖ Familienland“ im virtuellen Raum bauen und gestalten können. Im Rahmen des traditionellen Online-Adventkalenders der NÖ Familienland GmbH und des Landesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels der Wirtschaftskammer Niederösterreich wird auch heuer wieder von 1. bis 24. Dezember jeden Tag ein spannendes Gesellschaftsspiel verlost. Neu ist auch die Fotochallenge „Christkindlmarkt@home“, bei der es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulinarische Adventköstlichkeiten aus Niederösterreich zu gewinnen gibt.

Alle Aktionen und Informationen zur Adventaktion sind auf der Webseite www.noe-familienland.at und über die Social Media-Kanäle der NÖ Familienland GmbH, Facebook und Instagram, zu finden.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at, NÖ Familienland GmbH, Mag. Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, E-Mail alexandra.neureiter @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Anita Elsler, BA

02742/9005-12163

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse