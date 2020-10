NEOS zu Lockdown-Diskussion: Schulen und Kindergärten müssen offenbleiben

Martina Künsberg Sarre: "Die Regierung hat die Verantwortung alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Kindergärten und Schulen offen zu halten."

Wien (OTS) - NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre richtet einen wichtigen Appell an die Bundesregierung: "Ziel der Regierung muss auch sein, ein Schließen der Kindergärten und Schulen zu verhindern. Beides sind wichtige Orte des sozialen Miteinanders für junge Menschen. Die Kleinsten unter uns dürfen in den Gesprächen mit Sozialpartnern und den Oppositionsparteien nicht hintenangestellt werden. Österreich muss dem Beispiel Deutschlands folgen, wo die Kindergärten und Schulen offenbleiben." Der Lockdown im Frühjahr habe für viele Probleme bei Schülern und Eltern gesorgt, so Künsberg Sarre. Die NEOS-Bildungssprecherin fordere deshalb: "Das Ziel der Maßnahmen muss nicht nur die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung sein, sondern muss auch die Bildung und Betreuung unserer Kinder im Fokus haben."

