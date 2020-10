Heute, 21:30 Uhr, PULS 24: "Pro und Contra Spezial: Österreich vor dem Lockdown"

Aufgrund der bevorstehenden neuen Corona-Maßnahmen sendet PULS 24 HEUTE um 21:30 Uhr ein „Pro und Contra Spezial“

Wien (OTS) - Am Samstag wird entschieden, wie Österreichs Weg durch die Corona-Krise weitergeht. Maßnahmen wie Ausgangssperren, Gastronomie-Schließungen und weitere Eingriffe stehen im Raum, um der zweiten Welle Herr zu werden. Doch was erwartet uns genau? Wie schlimm sind die steigenden Infektionszahlen wirklich? Und was würde ein neuerlicher Lockdown für unsere Gesellschaft bedeuten?



Gäste u.a.:

Christoph Kotanko, Leiter Wien-Redaktion, Oberösterreichische Nachrichten

Anna Vetter, Kommunikationsberaterin

Barbara Blaha, Leiterin Momentum Institut



Moderation: Manuela Raidl



Pro und Contra Spezial: Österreich vor dem Lockdown HEUTE um 21:30 Uhr auf PULS 24

Rückfragen & Kontakt:

barbara.holzbauer @ prosiebensat1puls4.com