FPÖ – Hauser: Lockdown wäre der endgültige Todesstoß für Gastronomie und Tourismus

Wien (OTS) - „Unsere Gastronomie und unsere Tourismusbetriebe kämpfen bereits seit Monaten wie ‚die Löwen‘ um ihr Überleben. Wenn nun die schwarz-grüne Regierung einen Lockdown nach deutschem Vorbild in Österreich umsetzt, wäre das der endgültige Todesstoß für unsere Betriebe. Es ist wohl nicht einzusehen, dass eine Person im Hotelzimmer eine größere Gefahr für seine Mitmenschen wäre als in seinem Bett zuhause. Auch unsere Gaststätten sind mit Sicherheit kein höheres Risiko als die Wiener U-Bahn“, so Hauser. Wichtig seien Hygienekonzepte und deren Umsetzung. „Unsere Wirte und Gastbetriebe sind sich dessen bewusst und bestens gerüstet“, so der FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser.

