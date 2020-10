AK Kärnten: Preiserhöhungen von Skikarten sind kontraproduktiv!

Klagenfurt (OTS) - „Die Preiserhöhungen für Kärntens Skikarten und Skipässe sind das falsche Signal in Zeiten, in denen Skigebiete aufgrund von Reisewarnungen ohnehin auf Einheimische setzen müssen“, so AK-Präsident Günther Goach und betont: „Die von den Seilbahnvertretern proklamierte Rückholaktion für Nichtskifahrer wird bei steigenden Preisen kaum funktionieren!“

Angesichts der geschwächten Kaufkraft durch Kurzarbeit und steigender Arbeitslosenzahlen, erscheint eine Verteuerung des beliebten Wintersports aus Sicht der Arbeiterkammer derzeit nicht angebracht. „Heuer steigen die Tagesskikarten erstmals auf über 50 Euro. Viel eher sollte man angesichts ausbleibender Wintertouristen auf Preisermäßigungen für Familien setzen!“, fordert Goach und unterstreicht: „Bei sinkender Nachfrage sind Preiserhöhungen erfahrungsgemäß kontraproduktiv!“

