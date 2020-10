Königsberger-Ludwig: 643 positive COVID-19-Fälle in 24 Stunden verzeichnet

Zahlenwirrwarr verunsichert Bevölkerung

St. Pölten, (OTS) - „In Niederösterreich wurden mit Stand heute 8.00 Uhr in der Früh 643 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet“, berichtigt NÖ Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig heutige Meldungen, die einen Negativrekord von über 1.000 Neuinfektionen vermelden.

Offenbar ist eine Nachmeldung des Bundes in diese Berichterstattung eingeflossen, welche die gestern veröffentlichte Zahl des Bundes von 103 Neuinfektionen in NÖ korrigieren sollte. „Wir hatten allerdings gestern in Niederösterreich 516 neue Fälle und diese Entwicklung auch entsprechend weitergemeldet. Insofern ist es sehr ärgerlich, dass es seit Wochen nicht gelingt, einheitliche Zahlen zu kommunizieren. Gerade jetzt ist das aber von großer Bedeutung, um die Bevölkerung nicht unnötig zu verunsichern“, so Königsberger-Ludwig abschließend. (Schluss) ha

