Lotto: Kärntner knackt Jackpot mit 1,4 Millionen Euro

Solo-Sechser auch bei LottoPlus, Joker Doppeljackpot dreimal geknackt

Wien (OTS) - Alle Töpfe sind geleert, und fünf Spielteilnehmer aus vier Bundesländern dürfen über einen Hochgewinn jubeln; einer von ihnen wurde sogar zum Millionär – das ist die Kurzbilanz der Ziehungen vom vergangenen Mittwoch.

Ein Spielteilnehmer aus Unterkärnten tippte als einziger die „sechs Richtigen“, knackte damit per Quicktipp den Lotto Jackpot im Alleingang und erhält für seinen Solo-Sechser mehr als 1,4 Millionen Euro. Es ist dies der erste Sechser in Kärnten in diesem Jahr, und damit gibt es heuer nun in jedem Bundesland zumindest einen Lotto Sechser (und gleichzeitig auch zumindest einen Lotto Millionär).

Drei Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Hier erhalten ein Kärntner, ein Steirer und ein Oberösterreicher jeweils mehr als 33.000 Euro.

LottoPlus

Einen Solo-Sechser gab es am Mittwoch auch bei LottoPlus. Ein Steirer kam per Quicktipp zu den „sechs Richtigen“ und erhält rund 218.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 200.000 Euro.

Joker

Der Doppeljackpot beim Joker schließlich fand drei Abnehmer. Ein Salzburger, ein Steirer und ein Oberösterreicher hatten nicht nur die richtige Joker Zahl, sondern auch das angekreuzte „Ja“ auf ihren Quittungen. Diese Entscheidung macht sich nun für jeden der drei mit mehr als 193.000 Euro bezahlt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Oktober 2020

1 Sechser zu EUR 1.446.969,50 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.019,30 75 Fünfer zu je EUR 1.440,80 191 Vierer+ZZ zu je EUR 169,70 4.329 Vierer zu je EUR 41,60 5.014 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 69.021 Dreier zu je EUR 4,70 174.118 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 8 10 15 18 35 Zusatzzahl 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Oktober 2020

1 Sechser zu EUR 217.655,00 33 Fünfer zu je EUR 1.544,90 2.195 Vierer zu je EUR 20,70 36.693 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 3 16 20 22 33 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 28. Oktober 2020

3 Joker EUR 193.358,50 7 mal EUR 8.800,00 83 mal EUR 880,00 825 mal EUR 88,00 9.178 mal EUR 8,00 93.288 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 8 8 3 0 3

