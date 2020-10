Schülerunion: Digitalisierung an Schulen wichtiger denn je

Ministerium investiert 235 Mio. Euro für Digitalisierungswelle an Österreichs Schulen

Wien (OTS) - Die Bundesregierung stellt für die aktuellen Digitalisierungsmaßnahmen 235 Millionen Euro zur Verfügung. Dass dies ein lobenswerter Betrag ist, um Projekte wie das „Portal Digitale Schule“ auszubauen und zu verbessern, als auch digitale Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe sowie Lehrende zur Verfügung zu stellen, finden auch Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek und Schülerunion-Bundesobmann, Anthony Grünsteidl.

„Es freut mich natürlich sehr, dass das Ministerium unseren Input aus den unzähligen Gesprächen angenommen und in ihre Projektplanung miteinbezogen hat. Wir müssen darauf achten, dass die digitalen Umstände an unseren Schulen verbessert werden, um den Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Ausbildung bieten zu können. Mit der einheitlichen Online Plattform „Portal Digitale Schule“ sehe ich hier einen wichtigen Schritt, um den Schülerinnen und Schülern das Lernen von zuhause zu erleichtern. Es muss sowohl im Unterricht durch die Lehrperson als auch von zu Hause durch genügend Endgeräte ein qualitativ hochwertiger Zugang zu Bildung möglich sein. Genau dies wird durch die für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe zur Verfügung gestellten Endgeräte garantiert“, so Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek.

Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion: „Mit dem Portal Digitale Schule sehen wir ein langjähriges Anliegen der Schülerunion umgesetzt, welches Grundvoraussetzung für einen digitalisierten Unterricht ist. Wir begrüßen diese einheitliche Plattform sehr, die nicht nur einfacher und verständlicher für Schülerinnen und Schüler ist, sondern potenziell Drehangelpunkt für den digitalisierten Unterricht sein kann. Ein weiterer lobenswerter Punkt ist die Bereitstellung und Sicherstellung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Mit dieser wichtigen Initiative wird allen ein Unterricht des 21. Jahrhunderts ermöglicht. Auch hier wird eine langjährige Forderung der Schülerunion Realität.“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schülerorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

