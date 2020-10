„Vera“ am 30. Oktober in ORF 2

Mit „Rock in Peace“ sowie Ann-Birgit Höller und Carl Achleitner

Wien (OTS) - Eine Rockband und zwei Trauerredner: In einer neuen Ausgabe von „Vera“ spricht Vera Russwurm am Freitag, dem 30. Oktober 2020, um 21.20 Uhr in ORF 2 unter anderem mit der Band „Rock in Peace“, die sich auf die Hits verstorbener Stars spezialisiert hat, und mit den beiden Schauspielern Ann-Birgit Höller und Carl Achleitner, die im Zweitberuf als Trauerredner tätig sind.

Die neu formierte Band „Rock In Peace“ hat sich eine ungewöhnliche Aufgabe vorgenommen: Sie spielt ausschließlich Songs von bereits verstorbenen Superstars und dabei wiederum nur deren allergrößte Hits – die, die millionenfach in aller Welt im Radio zu hören sind. Klingt nach sicherem Erfolgsrezept! Bei „Vera“ performen sie ein Medley von Whitney Houston, Joe Cocker und Falco.

Zwei Tage vor Allerheiligen sind bei Vera Russwurm auch die Schauspieler Ann-Birgit Höller und Carl Achleitner zu Gast. Höller hat zuletzt eine Folge von „Walking on Sunshine“ abgedreht, Achleitner war bereits mehrfach im „Tatort“ zu Gast – aber das eigentliche Thema ist deren Zweitberuf als Trauerredner. Aus der Essenz von 2.500 Trauerreden sprechen sie bei Vera darüber, was letztlich bleibt, wenn man nicht mehr ist.

