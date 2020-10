„Ausziehbeute“ bei „Was gibt es Neues?“ am 30. Oktober in ORF 1

Mit Straßer, Stabinger, Lainer, Rudle und Gernot

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 30. Oktober 2020, um 22.30 Uhr in ORF 1 gibt es am Vorabend von Halloween natürlich Süßes oder Saures für Oliver Baiers Rateteam! Ob das auch die „Ausziehbeute“ für Katharina Straßer, Antonia Stabinger, Günther Lainer, Gerold Rudle und Viktor Gernot ist? Das ist nämlich gleich der erste Ratebegriff. Der temperamentvolle Jungkabarettist Benedikt Mitmannsgruber möchte schließlich wissen, mit welcher kuriosen Begründung eine kleine Gemeinde in den USA das geplante Sonnenkollektorenfeld abgelehnt hat.

