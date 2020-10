Alles bereit für Weihnachten: Baum für den Rathausplatz ist nach Wien unterwegs

Fichte aus dem Böhmerwald in Oberösterreich – Weihnachtsbaum wird am 3. November am Rathausplatz aufgestellt – Adventzauber- und Christkindlmarkt-Aufbau laufen auf Hochtouren

Wien (OTS/RK) - Jetzt kommt Vorfreude auf das Fest auf: Der Weihnachtsbaum der Wienerinnen und Wiener für den Rathausplatz im Böhmerwald in Oberösterreich ist gefällt. Die 33 Meter hohe Fichte wird für den Transport nach Wien bereit gemacht und wird am Dienstag in Wien per Sondertransport eintreffen.

Die rund 200 Jahre alte Bürstenfichte stammt aus dem Revier Holzschlag, einem Waldgebiet des Stifts Schlägl auf 1.000 Meter Seehöhe in der Gemeinde Klaffer am Hochficht. Anders als bei Fichten aus tieferen Lagen sind die Äste der Bürstenfichte aus dem Böhmerwald in spitzem Winkel verwachsen. Bei großer Schneelast im Winter werden die Äste dadurch zum Stamm gedrückt, das verleiht dem Baum dann die besondere Stabilität.

Für den Transport per Sattelschlepper nach Wien wurde der ursprünglich 40 Meter hohe Baum von den Försterinnen und Förstern in Oberösterreich auf eine Länge von 33 Meter gekürzt. Das restliche Holz aus dem unteren Teil des Stammes wird für den Instrumentenbau als Tonholz verwendet. Die Klanghölzer aus den Wäldern von Holzschlag am Hochficht werden unter anderem für Resonanzböden in Klavieren der Wiener Firma Bösendorfer verarbeitet. Für die Produktion von Tonholz für Instrumente werden in hohen Lagen gewachsene Bäume wie der Wiener Weihnachtsbaum benötigt. Es könnte also gut sein, dass der Wiener Weihnachtsbaum für wunderbare Klänge in einem Bösendorfer Flügel sorgen wird.

In den kommenden Tagen legt der Sondertransport mit dem Wiener Weihnachtsbaum 253 Kilometer vom Hochficht zum Wiener Rathausplatz zurück. „Oberösterreich darf heuer wieder für die festliche Weihnachtsstimmung am Wiener Rathausplatz sorgen – das ist nicht nur erfreulich, sondern auch eine große Ehre für unser Bundesland“, freut sich Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auf den Weg nach Wien geschickt wurde der Baum von seiner Stellvertreterin Christine Haberlander, dem Forstmeister Johannes Wohlmacher vom Stift Schlägl und Franz Wagner, dem Bürgermeister von Klaffer am Hochficht. Aufgestellt wird der Baum dann am 3. November am Wiener Rathausplatz. Anschließend wird die Fichte von Gärtnerinnen und Gärtnern der Stadt für die feierliche Illuminierung geschmückt.

Am und um den Rathausplatz laufen schon die Aufbauarbeiten für den Kleinen Wiener Eistraum mit 3.000 Quadratmeter Eisfläche in der linken Hälfte des Rathausparks, der Weihnachtswelt mit Herzerlbaum in der rechten Hälfe des Rathausparks und dem Wiener Christkindlmarkt vor dem Rathaus. Sie werden am Freitag, dem 13. November eröffnet, die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums findet dann am Samstag, dem 14. November statt.

Am „Kleinen Eistraum“, beim Weihnachtszauber und beim Christkindlmarkt am Rathausplatz sorgt die Einhaltung der Corona-Regeln wie Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und ausreichend Platz zwischen den Standln und Attraktionen für eine sichere Vorfreude auf das Fest.

Fotos in Kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss) ato

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse