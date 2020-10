„Bewusst gesund“ über radioaktive Implantate, das Pilotprojekt zum elektronischen Impfpass und Raynaud-Syndrom-Behandlung

Radioaktive Implantate

„Theranostics“ heißt eine spannende Entwicklung in der modernen Medizin. Das Kunstwort aus Therapie und Diagnostik wird für Verfahren verwendet, bei denen Radioaktivität einerseits zur Diagnose eingesetzt wird, andererseits aber auch zur Therapie. Einfach gesagt:

Man schleust ein Trojanisches Pferd in Tumoren ein, die dann von innen heraus zerstört werden. Schon seit Jahrzehnten wird diese Therapie bei Tumoren der Schilddrüse verwendet, in den vergangenen Jahren hat man auch gute Erfolge bei anderen Krebserkrankungen erzielt – etwa bei Brustkrebs oder Prostatakarzinom. Gestaltung:

Christian Kugler.

Elektronischer Impfpass

Das Thema Impfen wird derzeit heiß diskutiert, einerseits gibt es schon große Nachfrage nach möglichen Corona-Impfstoffen, obwohl sie noch nicht einmal zugelassen sind, andererseits ist das Interesse an der Grippeimpfung so hoch wie nie. Parallel dazu ist in Österreich das Pilotprojekt zum elektronischen Impfpass angelaufen. Impfungen werden künftig über die e-card registriert und sind mit dem zentralen Impfregister und dem nationalen Impfplan verknüpft. Was das für die Patientinnen und Patienten bedeutet, erklärt ELGA-Geschäftsführer Dr. Franz Leisch.

Hilfe für trauernde Kinder

Es gehört zu den schlimmsten Ereignissen im Leben von Kindern, wenn ein naher Angehöriger stirbt. Oft sind sie noch zu jung, um etwas so Unvorstellbares wie den Tod zu begreifen. „Vielfach machen wir die Erfahrung, dass Kinder nicht in den Prozess rund um das Sterben miteinbezogen werden“, so Silvia Langthaler, Psychotherapeutin der Caritas Socialis. „Aber Kinder haben ein Recht darauf, zu trauern.“ Mit dem Projekt „Roter Anker“ bietet die Caritas Socialis Kindern, Jugendlichen und deren Familien, die mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert sind, professionelle psychotherapeutische Beratung und Begleitung. In Einzelgesprächen oder Trauergruppen werden die Themen Tod und Sterben auf kindgerechte Art aufgearbeitet. Gestaltung: Silke Tabernik.

Raynaud-Syndrom

In der kalten Jahreszeit leiden viele unter kalten Fingern und Händen. Es gibt aber Menschen, die das ganz Jahr über plötzlich kalte Hände bekommen. Wenn die Finger plötzlich eiskalt werden, schmerzen und das Blut entweicht, ist die Ursache zumeist ein Raynaud-Syndrom. Über Behandlungsmöglichkeiten und was man vorbeugend tun kann, informiert Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Aromapflege – mehr als bloße Raumbeduftung

Die Zahl der Corona-Fälle steigt seit einigen Wochen an. Besonderen Schutz benötigen vor allem ältere und kranke Menschen in Pflegeeinrichtungen. Und trotzdem sollte die persönliche Zuwendung nicht zu kurz kommen. Hier bietet sich der Einsatz von Aromapflege an. Diese besondere Art der Pflege beeinflusst über Gerüche nicht nur die Psyche positiv. Der gezielte Einsatz ätherischer Öle zur Raumluftreinigung in Krankenhäusern kann auch einen möglichen Ansteckungsschutz im Sinne der Infektionsprophylaxe bieten und ist deshalb aus dem professionellen Pflegealltag nicht mehr wegzudenken. Gestaltung: Elke Weiss.

