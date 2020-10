„Patienten aus Plastik“ – Vetmeduni Vienna ist Österreichsieger des PR-Bild Award 2020

Siegerbild für Österreich zeigt Szene im „Skills Lab“ der Veterinärmedizinischen Universität Wien – Videopräsentation der besten PR-Bilder (https://youtu.be/ylI_O09acV8)



Bereits zum 15. Mal vergaben APA-Comm (Österreich), news aktuell Deutschland und news aktuell Schweiz länderübergreifend den renommierten PR-Bild Award. Erneut wurden herausragende Fotografien von Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen in unterschiedlichen Kategorien in den Fokus gerückt.

Das PR-Bild des Jahres aus Österreich entstand durch die Linse von Stephanie Scholz für die Vetmeduni Vienna. Es zeigt zwei Plastik-Kälber, an denen Studierende in einem sogenannten „Skills Lab“ wichtige Handgriffe für ihre spätere Praxis als Tierärztinnen und Tierärzte trainieren. Vom Verbandswechsel und Wunden nähen, vom Beatmen und der Blutabnahme bis hin zur abgebildeten Kälbergeburt stehen die Plastiktiere ganz im Zeichen der Vermeidung von Tierversuchen. Das Bild „Patienten aus Plastik“ erlangte zudem den zweiten Platz in der Kategorie „Social Media“ in der Gesamtwertung.

Das stimmenstärkste Siegerbild aus Deutschland stammt von Alexander Licht für den Malteser Hilfsdienst. Unter dem Titel „Tetris Challenge – 1800 Dinge, die Leben retten“ stellt der Fotograf die Ausrüstung eines Rettungswagens in 1.800 Einzelteilen in einer außergewöhnlichen Inszenierung dar. Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild „Aus dem Leben einer Dragqueen“, eingereicht von Digitec Galaxus AG und fotografiert von Thomas Kunz.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 883 Bilder, und damit um 300 mehr als im Jahr zuvor, eingereicht. Eine Fachjury ermittelte zunächst die Shortlist, die sich anschließend der öffentlichen Online-Abstimmung stellte. 2020 zählte man die Rekordzahl von 22.000 Votings nach 14.000 im Jahr 2019.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Gewinnerinnen und Gewinner des PR-Bild Award anstelle der traditionellen Preisverleihung in diesem Jahr per Video bekanntgegeben. In einem Clip verkünden die Jurymitglieder die Siegerinnen und Sieger in den Kategorien Lifestyle, NGO-Foto, Portrait, Reisen, Social-Media-Foto und Storys & Kampagnen sowie das jeweils beste PR-Bild des Jahres aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Berichterstattung stehen die Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link zum Download zur Verfügung. Die Aufnahmen dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld in Bezug auf den PR-Bild Award 2020 und unter Angabe des jeweiligen Bildcredits verwendet werden.

Die Gewinnerbilder 2020:

PR-BILD DES JAHRES 2020 ÖSTERREICH und 2. Platz in der Kategorie „Social

Media"

Patienten aus Plastik

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / A

Stephanie Scholz

PR-BILD DES JAHRES 2020 DEUTSCHLAND und Kategorie-Sieger „Social Media"

Tetris Challenge - 1800 Dinge, die Leben retten

Malteser Hilfsdienst e.V. / D

Alexander Licht

PR-BILD DES JAHRES 2020 SCHWEIZ und 2. Platz in der Kategorie „Portrait"

Aus dem Leben einer Dragqueen

Digitec Galaxus AG / CH

Thomas Kunz

KATEGORIE NGO

Platz 1

Das erste und das letzte Bild – ein Vater verabschiedet sich

Two Little Designers für Sternenkind.org / D

Fotografin: Katrin Moser

Platz 2:

Zeichen der Hoffnung in Syrien

SOS-Kinderdörfer weltweit / D

Fotografin: Alea Horst

Platz 3:

Corona Awareness Campaign Moria / Lesbos March / April 2020

Stand by me Lesvos / Lesvosmatters.com / D

Fotograf: Muhannad Al-Mandil

KATEGORIE PORTRAIT

Platz 1:

Der letzte Bergmann

FC Schalke 04 Basketball / D

Fotograf: Alexander Mihm

Platz 2 (PR-Bild des Jahres Schweiz):

Aus dem Leben einer Dragqueen

Digitec Galaxus AG / CH

Fotograf: Thomas Kunz

Platz 3:

Karl B / Kampagne WIR

Lebenshilfe Wien / A

Fotograf: Richard Pobaschnig

KATEGORIE SOCIAL-MEDIA-FOTO

Platz 1 (PR-Bild des Jahres Deutschland)

Tetris Challenge - 1800 Dinge, die Leben retten

Malteser Hilfsdienst e.V / D

Fotograf: Alexander Licht

Platz 2 (PR-Bild des Jahres Österreich)

Patienten aus Plastik

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) / A

Fotografin: Stephanie Scholz

Platz 3:

Billie Eilish für #waterisahumanright

Viva con Agua de Sankt Pauli e.V. / D

Fotograf: Henning Heide

KATEGORIE STORYS & KAMPAGNEN

Platz 1:

Worte sind Waffen

Seiring Design Werbeagentur GmbH für Camp Stahl e.V. / D

Fotograf: Torsten Seiring

Platz 2:

#This is parenthood/ #Elternsein

Golin GmbH für WaterWipes / D

Fotografin: Kristin Vicari

Platz 3:

Morgenstimmung bei der Reinigung des Bismarck Denkmals in Hamburg

Alfred Kärcher SE & Co. KG / D

Fotograf: David Franck

KATEGORIE LIFESTLYE

Platz 1:

Burlington Twisted Heritage – Can't beat the classics

FALKE / D

Fotograf: Stephan Glathe

Platz 2:

Der berühmte „Manila Bay Sunset” / It's More Fun in the Philippines

Philippines Department of Tourism / D

Fotograf: Per-Andre Hoffmann

Platz 3:

Doppelbürsten Sit-ups

mococo medienmanufaktur für Haarstudio Elisabeth / D

Fotograf: Stefan Schwarz

KATEGORIE REISEN

Platz 1:

Ziegenherde / Nepal

BREPAL e.V. / D

Fotograf: Sebastian Bullinger

Platz 2:

Ford Great Escapes Norwegen

Ford-Werke GmbH / D

Fotograf: Tom Kahler

Platz 3:

Kali Gandaki / Nepal

BREPAL e.V. / D

Fotograf: Sebastian Bullinger

Die JURY 2020:

Matthias Ackeret, Chefredakteur „persönlich"

Mirjam Berle, Direktorin der Direktion "Öffentlichkeit und Fans" des Deutschen Fußball-Bundes (DFB)

Ricarda Bohn, Talent der #30u30-Crew 2019 und Corporate Communications Voith

Amelie Brübach, Talent der #30u30-Crew 2019 und Kommunikationsleiterin Industriemessen Messe Stuttgart

Boris Entrup, Hair- und Make-up-Artist

Marie-Theres Fischer, Stellvertretende Ressortleiterin Bildredaktion APA

Hans-Peter Junker, Chefredakteur VIEW und stv. Chefredakteur der GALA

Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort und Bild Verlag

Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

Susanne Marell, Juryvorsitzende PR-Bild Award 2020 und CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

Johannes Müller, Vice President Corporate Communications bei der BSH Hausgeräte GmbH und freiberuflicher Fotograf mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebiete

Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG

Susan Saß, Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit sowie Studien und Publikationen, Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e.V.

Monika Schaller, Leiterin Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung Deutsche Post DHL

Rüdiger Scharf, Leiter Public Relations / Pressesprecher DAK-Gesundheit

Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

Volker Thoms, Chefredakteur Magazin „pressesprecher“

Matthias Wesselmann, Vorstand fischerAppelt

APA-Comm:

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der APA-Tochterunternehmen APA-OTS und APA-DeFacto, die in mehreren Bereichen zu den Marktführern bei Kommunikationsdienstleistungen in Österreich zählen. APA-Comm bietet hocheffiziente Lösungen für die PR- und Kommunikationsbranche: Produktion (Foto, Video, Grafik), Verbreitung von Presseinformationen, Mediendatenbank, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring und Erfolgsmessung.

