AVISO Freitag – PK SPÖ/Mietervereinigung: „Sofortmaßnahmen gegen die Corona-Krise am Wohnungsmarkt“

Mit SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher und der Vorsitzenden der Mietervereinigung Wien Elke Hanel-Torsch

Wien (OTS/SK) - Auf dem österreichischen Wohnungsmarkt droht die Entgleisung: Mit Auslaufen der gesetzlichen Mietstundung stehen tausende Menschen vor dem Nichts. Die Wohnpolitik der Regierung hat keine Lösung für die akuten Problemlagen und steht untätig vor den ungebremst steigenden Kosten fürs Wohnen in Österreich. Über die Probleme, Chancen und notwendigen Maßnahmen für Österreichs Wohnlandschaft unter dem Eindruck von Corona berichten SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher und die Vorsitzende der Mietervereinigung Wien Elke Hanel-Torsch am Freitag in einer Pressekonferenz. ****

Zeit: Morgen, Freitag, 30. Oktober, 10.00 Uhr

Ort: SPÖ-Parlamentsklub, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Pavillon Ring, Heldenplatz 10, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. (Schluss) bj/wf

