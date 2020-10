Leopold Museum zeigt Ausstellung der Nominierten zum Ö1 Talentestipendium

Mit Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins – Simon Lehner Sieger des Nachwuchs-Förderpreises, Sara Lanner im Zuge des Ö1 Publikumsvotings 2020 ausgezeichnet

Es ist uns eine besonders große Freude, sowohl den beiden Prämierten, Simon Lehner und Sara Lanner, als auch Juliana Lindenhofer und Camille Holowka als weitere für das Ö1 Talentestipendium 2020 Nominierte eine Präsentation ihrer Arbeiten im musealen Rahmen zu ermöglichen. Durch die großzügige Unterstützung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins bietet das Ö1 Stipendium dem Gewinner die Gelegenheit, sich intensiv seiner künstlerischen Arbeit zu widmen. Mit dieser Gruppenausstellung im Leopold Museum hoffen wir, einen Beitrag zur Sichtbarkeit dieser jungen, aufstrebenden Kunstschaffenden zu leisten. Hans-Peter Wipplinger, Direktor Leopold Museum

Wien (OTS) - Am 28. Oktober wurde im Leopold Museum das Ö1 Talentestipendium für bildende Kunst 2020 an Simon Lehner verliehen, der Fotografie und zeitbasierte Medien an der Universität für angewandte Kunst Wien studiert. Simon Lehners Arbeiten entstehen rund um einen autobiografischen, auf fotografischem Archivmaterial aufbauenden Kern, den der Künstler durch digitale Bildgenese um Verlorenes, Verdrängtes oder Erträumtes erweitert. Seine Werkserien umfassen Pigmentdrucke, 3D-Animationsvideos bis hin zu bildbasierten Skulpturen.

Der Ö1 Publikumspreis ging heuer an Sara Lanner, die performative Kunst an der Akademie der bildenden Künste Wien studiert. Als Performerin im Grenzbereich von bildender Kunst und Tanz thematisiert sie den Körper und dessen Erscheinungsform als soziale Choreografie und Skulptur. Ziel ihrer Arbeit ist es, performative und choreografische Zugänge zu verbinden und dadurch die bildende Kunst und den zeitgenössischen Tanz gleichermaßen zu erweitern.

Bewerbungen für das Ö1 Talentestipendium gingen von den vier österreichischen Kunstuniversitäten in Wien, Linz und Salzburg (Akademie der bildenden Künste Wien, Universität für angewandte Kunst Wien, Kunstuniversität Linz sowie Universität Mozarteum Salzburg) ein. Die Nachwuchsförderung wurde im Jahr 2008 zum ersten Mal überreicht und ist mit € 10.000 dotiert.

Die Werke der nominierten Kunstschaffenden Camille Holowka, Sara Lanner, Simon Lehner und Juliana Lindenhofer sind im Rahmen der von Philippe Batka (Kurator Kunstsammlungen Wiener Städtische Versicherungsverein und Wiener Städtische Versicherung), Verena Gamper (Kuratorin, Leitung Leopold Museum Forschungszentrum) und Hans-Peter Wipplinger (Direktor Leopold Museum) kuratierten Ausstellung von 29. Oktober bis 10. Jänner 2021 im Leopold Museum zu sehen.

Details zum Ö1 Talentestipendium:

http://oe1.orf.at/talentestipendium

Informationen zur Ausstellung im Leopold Museum:

https://www.leopoldmuseum.org/de/ausstellungen/120/oe1-talentestipendium

Link zu druckfähigen Pressefotos der Ausstellung:

https://www.leopoldmuseum.org/de/presse/presseunterlagen/1148/Leopold-Museum-zeigt-Ausstellung-der-Nominierten-zum-Oe1-Talentestipendium-mit-Unterstuetzung-des-Wiener-Staedtischen-Versicherungsvereins

