AVISO: Dienstag, 3.11., 9.00 Uhr: ONLINE-PK mit BMBWF-Sektionschef Elmar Pichl und OeAD-Geschäftsführer Jakob Calice

Thema: Die neue Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie (HMIS 2030) und aktuelle Lage

Wien (OTS) - Am Dienstag, 3. November 2020, findet ein virtuelles Pressegespräch mit Elmar Pichl, zuständiger Sektionschef für Universitäten und Fachhochschulen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, und Jakob Calice, Geschäftsführer OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung, über aktuelle Fragen der Internationalisierung der Hochschulen statt.



Themen:

Vorstellung der Hochschulmobilitäts- und Internationalisierungsstrategie 2030 (HMIS 2030)

Mobilität von Studierenden in herausfordernden Zeiten



Das Gespräch findet im Rahmen der 30. OeAD-Hochschultagung statt.



Uhrzeit: 9.00-9.45 Uhr



Zoom-Online-Pressekonferenz: Anmeldung

Wir bitten um eine namentliche Anmeldung bis Montag, 2. November 2020, 13.00 Uhr unter presse @ oead.at. Sie erhalten dann per E-Mail den Zoom-Meetinglink mit technischen Hinweisen.



Rückfragen und Kontakt:

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Mag. Annette Weber

+43 1 53120-5025

annette.weber@bmbwf.gv.at

www.bmbwf.gv.at



OeAD-GmbH

Mag. Ursula Hilmar

+43 1 53408-270

presse@oead.at

www.oead.at





