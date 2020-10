TV-Tipp: „Lehár - immer nur Lächeln“, ein emotionales Porträt zum 150. Geburtstag des Komponisten (1. Nov., 10.40 Uhr, ORF 2)

Mit Neuaufnahmen von Lehárs Welterfolgen mit den Wiener Symphonikern

FERNSEHFONDS AUSTRIA

Zum 150. Geburtstag von Franz Lehár zeigt ORF 2 am Sonntagvormittag, dem 1. November, ein Porträt des Komponisten, das nicht nur sein Schaffen, sondern auch den Menschen selbst beleuchtet. Erzählt werden Stationen, aber auch historisch belegte Gedanken Lehárs anhand eines fiktiven Interviews mit einer Journalistin, 1945, wenige Monate nach Kriegsende. Die FOR TV Produktion drehte dafür in Lehárs Villa in Bad Ischl mit Wolfgang Hübsch als Lehár und mit Aglaia Szyszkowitz als Journalistin.

In dem „Interview“ geht es unter anderem um Lehárs Ehrgeiz, mehr sein zu wollen, als „nur“ ein Operettenkomponist, um seine Bewunderung für Puccini, um seine Liebschaften und um seine Frau Sophie. Aber auch die Diskussion um Lehárs Rolle im Propaganda-Apparat der Nazis wird nicht ausgespart. Zur Sprache kommt seine Nähe zu Hitler, aber auch Lehárs Haltung zu seinen jüdischen Künstlerfreunden, die vor den Nazis fliehen mussten oder von ihnen ermordet wurden.

Zu sehen und zu hören sind zudem einige von Lehárs Welterfolgen, die eigens für den Film mit den Wiener Symphonikern neu aufgenommen wurden.

Die Dokumentation „Lehár – immer nur lächeln“ läuft am 1. November um 10.40 Uhr bei ORF 2.

Ein Foto der Produktion steht unter https://www.rtr.at/de/pr/PI10292020FFAT zum Download bereit.

