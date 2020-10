Infina Kredit Index (IKI) – Kreditzinsen mit dem nächsten historischen Tief!

Innsbruck/Wien (OTS) - Der Immobilienmarkt ist trotz Corona intakt und die Wohnimmobilienpreise, insbesondere die Preise für Einfamilienhäuser, sind weiter im Aufwind. Diese Entwicklung wird von einer regen Neukreditvergabe begleitet. Die Neuvergaben von Krediten für Wohnbauzwecke an private Haushalte in Österreich stiegen in den Monaten Jänner bis Juli 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um satte 16,3 % auf 13.297 Mio. EUR. Die Wachstumsdynamik zeigte sich insbesondere in den Sommermonaten mit jeweils plus 16,4 bzw. 19,0 % im Juni und Juli.

Immobilien sind Sachwerte. Neben einem starken Drang in Edelmetalle sind Investitionen in Anlegerwohnungen und die Schaffung von Wohneigentum sehr gefragt. Diese Entwicklungen, bei gleichzeitig starkem Anstieg der Sparquote, zeigen, dass die aktuelle Krise ihre Spuren zu hinterlassen beginnt und ein Vertrauensverlust spürbar wird.

Begünstigt wird diese Entwicklung noch von rückläufigen Zinsen. Vom 1. Juli bis zum 1. Oktober 2020 ging der geläufige Referenzzinssatz für variabel verzinste Kredite, der 3-Monats-Euribor, um 8,1 Basispunkte (BP) auf minus 0,498 % weiter zurück und der für zehnjährige Fixzinsbindungen relevante 10-Jahres-EUR Zinsswapsatz (Zinstausch 10 Jahre fix / 6-Monats-Euribor variabel) entwickelte sich im gleichen Zeitraum um 9,9 Basispunkte auf minus 0,238 % rückläufig. Ähnliche Rückgänge waren bei den noch länger laufenden Zinsswapsätzen festzustellen.

Gemäß dem aktuellen Infina Kredit Index, einer 12 Banken umfassenden quartalsweise erhobenen Marktstichprobe, gab es in diesem Umfeld folgende Markthighlights zu Beginn des vierten Quartals 2020:

Variable Zinsen erreichten ein historisches Tief: Zinsen für variabel verzinste Kredite verbilligten sich im Schnitt auf 0,658 % p. a., bei unmittelbarer Weitergabe des zugrundeliegenden (negativen) Referenzzinssatzes.

Um den negativen Referenzzinssatz nicht unmittelbar an den Kreditnehmer weitergeben zu müssen, bieten manche Kreditinstitute alternative Produkte an. Häufig wird bei diesen alternativen Produkten auf eine Eingangsphase (meist 5 Jahre) mit fixen Zinsen abgestellt.

Am Kreditmarkt setzen sich nun auch sehr langfristige Fixzinsbindungen durch. Kreditinstitute sichern sich damit über einen langen Zeitraum einen konstanten Zinsertrag.

Im Vergleich günstig wurden 25- und 30jährige Fixzinsbindungen. Bei guten Bonitäten und unter der Voraussetzung etwas höherer Kreditsummen sind Zinssätze bereits ab 1,25 % p. a. erhältlich.



Die Zinsunterschiede zwischen der günstigsten und teuersten Bank der Marktstichprobe IKI haben sich bei den Fixzinskrediten etwas eingeengt, liegen jedoch noch immer bei rund 0,5 % p. a.

Die Corona-Krise brachte für Kreditnehmer Anpassungen bei der Kreditvergabe: Die angebotenen Kreditlaufzeiten werden tendenziell kürzer und der geforderte Eigenmittelanteil für Finanzierungen ist durchschnittlich angestiegen. Kreditinstitute unterscheiden intern zwischen systemrelevanten und nicht-systemrelevanten Berufen. Systemrelevante Berufe, wie z. B. jene im Gesundheitswesen, gelten dann als sicherer. Dies wirkt sich auf das individuelle Kundenrating und in der Folge auf die angebotene Zinskondition aus.

Blickt man nun in die nähere Zukunft, so ist eine Corona bedingte Pleitewelle ein nahendes Gefahrenpotential für den Kreditmarkt. Insbesondere die höchst unsichere wirtschaftlichen Entwicklung während der nächsten Monate bis Ende 2021 wird für Kreditinstitute noch einige Herausforderungen bringen. Anzunehmen ist, dass sich dies negativ in den Bankenbilanzen bemerkbar machen wird. Steigende Risikokosten (und damit Kreditzinsen) könnten die Folge sein. Vor allem weniger guten Bonitäten droht in diesem Krisenszenario bei einer Neukreditaufnahme daher eine Konditionenverteuerung.

Genauere Details entnehmen Sie dem beiliegenden aktuellen Infina Kredit Index.

Über Infina

Infina ist ein österreichweit tätiges, unabhängiges Beratungsunternehmen und der Wohnbau-Finanz-Experte für Immobilienfinanzierungen. Zudem betreibt Infina die Immobilien-Kreditplattform Profin. Kunden und Partner profitieren von der Größe von Infina am Markt und der Zielsetzung für jeden Kunden die passende Finanzierung zu finden.



Das Unternehmen wurde bereits 2001 gegründet. Neben den beiden Standorten in Innsbruck und Wien nutzen aktuell mehr als 400 Vertriebspartner, davon über 90 Infina Verbundpartner sowie ein Corporate Partner, die Immobilien-Kreditplattform Profin für die Abwicklung und Aufbereitung von Finanzierungen. Infina verfügt über Standorte in ganz Österreich und mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kreditgeschäft. Das Neugeschäftsvolumen im Zeitraum Jänner bis September 2020 belief sich auf 1,1 Milliarden Euro. Infina ist damit Marktführer bei der freien und digitalen Vermittlung privater Immobilienfinanzierungen.



Infina Kredit INDEX (IKI) in voller Länge IKI JETZT LESEN

Rückfragen & Kontakt:

INFINA Credit Broker GmbH

Mag. Peter Hrubec

peter.hrubec @ infina.at

www.infina.at