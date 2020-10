US-Wahl-Marathon auf PULS 24 mit Dokus, Interviews und Wahlnacht-Spezial

Ab 30. Oktober geht es richtig los mit der US-Wahl auf PULS 24, u.a. mit einem Interview mit John Bolten, Dokus zu Amerika und der US Wahl, sowie einem Wahlnacht-Spezial

Wien (OTS) -

30. Oktober: John Bolten, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, im PULS 24 Interview mit Manuela Raidl um 21:00 Uhr

1. November: US-Doku-Tag mit sieben Dokus am Stück ab 9:50 Uhr

3. November: "Diagnose Trump", die Aufreger-Doku um 21:20 Uhr

Wahl-Nacht von 3. auf 4. November: "Wahlnacht-Spezial" von 20:15 Uhr bis 5:30 Uhr

4. November ab 5:30 Uhr in Café Puls und ab 11 Uhr ganztägig auf PULS 24

Exklusivcontent zur US-Wahl: puls24.at/us-wahl

Bereits seit 22. Oktober berichtet PULS 4 Moderator Florian Danner täglich live von seinen Eindrücken rund um die US Wahl in Café Puls und PULS 24. Ab 30. Oktober verstärkt PULS 24 seinen Schwerpunkt zur bevorstehenden US-Wahl und bringt ein Interview mit dem eh. Sicherheitsberater John Bolten, Dokumentationen rund um Amerika und die US-Wahl, ein Wahlnacht-Spezial inkl. der aktuellen Wahlergebnisse aller US-Bundesstaaten sowie am Tag nach der Wahl umfangreiche Berichte in Café Puls und auf PULS 24.



Am 30. Oktober um 21:00 Uhr ist John Bolten, ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, im PULS 24 Interview mit Manuela Raidl. Er spricht über den US-Wahlkampf, die Chancen einer Wiederwahl von Donald Trump, welches Amerika Donald Trump nach vier Jahren hinterlassen hat und intime Details zur Arbeit im Weißen Haus.



Am 1. November bringt PULS 24 sieben Dokumentationen ab 9:50 Uhr:



9:50 Uhr: First Ladies - Die sanfte Macht im Weißen Haus

10:45 Uhr: Black in the USA – Rassismus und tödliche Unruhen

11:40 Uhr: Black in the USA – Geisterstädte und moderne Sklaverei

12:35 Uhr: America first, Natur zuletzt? Die Umweltpolitik des Donald Trump

13:15 Uhr: Die ungleichen Staaten von Amerika – Im Schatten der Armut

14:10 Uhr: Die ungleichen Staaten von Amerika – Im Licht des Reichtums

15:05 Uhr: Trumps Russland-Connection - Das FBI, Mueller und die Wahrheit

Am 3. November wird um 21:20 Uhr die Aufreger-Doku "Diagnose Trump" auf PULS 24 ausgestrahlt.

Doku "Diagnose Trump": Donald Trump ist der wohl kontroverseste Präsident der amerikanischen Geschichte. Die Dokumentation analysiert Trumps Persönlichkeit - seine Psyche, sein Verhalten, seine Reden - und prüft sie erbarmungslos auf ihre Eignung als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Regie: Dan Partland



Wahlnacht von 3. auf 4. November

In der US-Wahlnacht berichtet PULS 24 in dem "Wahlnacht-Spezial" von 20:15 Uhr bis 5:30 Uhr ausführlich über die Ereignisse in den USA inkl. der aktuellen Wahlergebnisse aller US-Bundesstaaten. Außerdem werden US-Wahlexperten zu Gast sein und die Wahl analysieren.



PULS 24 übergibt am 4. November um 5:30 Uhr an Café Puls. Moderator Florian Danner wird sich in allen Sendungen laufend mit Updates live aus den USA melden. Ab 11 Uhr widmet sich PULS 24 ganztägig dem Thema US-Wahl.



"Wahlnacht-Spezial" auf PULS 24 im Detail:

3. November:

- 20:15 Uhr: "PULS 24 Newsroom Spezial: Kampf ums Weiße Haus", Moderation Werner Sejka

- 21:20 Uhr: "Diagnose Trump - Wie tickt der Präsident der USA" (#Unfit - The Psychology of Donald Trump)

- 23:00 Uhr: "PULS 24 LIVE: Kampf ums Weiße Haus"

4. November:

- 5:30 Uhr: Café Puls mit PULS 24 News - Österreichs erstes Frühstücksfernsehen

- 11:00 Uhr: PULS 24 Live

Rückfragen & Kontakt:

barbara.holzbauer @ prosiebensat1puls4.com