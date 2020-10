US-Wahl 2020: Sondersendung zur Wahl des 46. US-Präsidenten

Mi., 04. November ab 05:00 Uhr live bei ServusTV

Salzburg (OTS) - Am 4. November berichtet ServusTV live ab 5:00 Uhr Früh umfassend und hintergründig über die US-Wahl 2020: Stimmungsberichte aus den USA, Reaktionen aus Österreich und der Welt - alles Wissenswerte zu Verlauf und Ausgang der Wahl des 46. US-Präsidenten.



Im ServusTV-Studio in Salzburg führen Hans Martin Paar und Katrin Prähauser durch die Wahlberichterstattung. Gäste im Studio sind Professor Reinhard Heinisch, USA-Experte und Politik-Wissenschaftler der Uni Salzburg, sowie Helene von Damm, gebürtige Österreicherin, einst persönliche Sekretärin von Ronald Reagan und später US-Botschafterin in Österreich.



ServusTV-Reporter sind aus den Wahlzentralen der beiden Kontrahenten, Donald Trump und Joe Biden, live zugeschaltet. USA-Experte und Politik-Analyst Thomas Hofer meldet sich live aus Washington. Der ehemalige Berater von George W. Bush und Kenner des Politikbetriebes in Washington, Peter Rough, analysiert die Folgen der Wahl. Darüber hinaus berichten Korrespondenten aus Peking, Sankt Petersburg, Brüssel und Berlin über die internationalen Reaktionen zum Ausgang der Wahl.



USA Wahl 20 - Sondersendung zur Wahl des 46. US-Präsidenten



05:00 Uhr Der Countdown

06:00 Uhr Die Vorentscheidung

07:00 Uhr Der neue Präsident

08:00 Uhr Die Reaktionen

Mittwoch, 04. November, live bei ServusTV



Rückfragen & Kontakt:

Kristina Keinprecht

kristina.keinprecht @ servustv.com

+43 662 84 22 44 28316