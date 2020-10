Erweiterter Fördercall Hygienemaßnahmen für die Wintersaison

LR Danninger: Tourismusbetriebe können für die Wintersaison ein zweites Mal die Förderung von bis zu 1.500 Euro für Investitionen in Hygienemaßnahmen beantragen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Förderaktion „Gastgeber -Hygienemaßnahmen“ wurde in der Sommersaison von den niederösterreichischen Tourismus-, Gastronomie- und Campingbetrieben sowie den Ausflugszielen sehr gut angenommen. Um den Schutz vor Infektionen der Gäste auch im Winter weiter zu verstärken wird der Fördercall erweitert und jeder berechtigte Betrieb kann nun ein zweites Mal bis Ende Mai 2021 einreichen. Anträge sind ab dem 2. November auf der Webseite www.gastwirtnoe.at möglich, ab dem 16. November wird die Förderung ausbezahlt.

„Diese Förderaktion zum Schutz unserer Gäste in Niederösterreich hat sich in der Sommersaison bewährt. Knapp 2.800 Anträge wurden bisher eingereicht und rund 2,5 Millionen Euro an Fördermittel freigegeben. Gerade jetzt, wo die Zahlen der Covid-19-Infizierten auf sehr hohem Niveau sind, unterstützen wir unsere Tourismusbetriebe, damit diese für die Wintersaison mit Hygienemaßnahmen gerüstet sind. Betriebe, die im Sommer bereits eingereicht haben, können nochmals um eine Förderung ansuchen. Hierbei werden Investitionen in Hygienemaßnahmen und auch beispielweise Fiebermesser mit bis zu 1.500 Euro gefördert“, bekräftigt Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Abgewickelt wird diese Maßnahme von der Wirtschaftskammer Niederösterreich und vom Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in Niederösterreich. Dazu der Präsident der Wirtschaftskammer NÖ Wolfgang Ecker: „Der Hygiene-Fördercall für die heimischen Gastgeber war für unsere Betriebe eine rasche, unbürokratische Unterstützung bei der Bewältigung der zusätzlichen Hygiene-Aufwendungen. Da dieser Mehraufwand auch in den nächsten Monaten anfällt, freut mich die Neuauflage und die damit verbundene Möglichkeit zur neuerlichen Antragstellung sehr.“ Tourismus-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer NÖ Mario Pulker streicht dabei hervor: „Als Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft begrüße ich die Einbeziehung von vier weiteren Berufszweigen in den Kreis der Antragsberechtigten.“ Diese sind:

Reisebüros mit vollem Berechtigungsumfang, Reisebüros mit Teilberechtigung, Fremdenführer und Reisebetreuer (Reiseleiter, Reisebegleiter).

Gefördert werden Investitionen in Hygienemaßnahmen als Schutzmaßnahme gegen Infektionen. Dies sind beispielsweise die Anschaffung von Desinfektionssäulen, berührungslose Spender zur Handdesinfektion, Mund-Nasen-Schutz-Masken, Desinfektionsmittel, Glas-/Plexiglaswände -sogenannter „Spuckschutz“, berührungslose Armaturen sowie einzelverpackter Ersatz für Menagen. Mit dem erweiterten Fördercall können nun erstmals auch Messinstrumente zur Infektionsprävention – wie Fiebermesser - gefördert werden.

Anträge können ab dem 2. November 2020 eingereicht werden. Der Fördercall endet am 31. Mai 2021. Es können Investitionen, die ab dem 16. März 2020 getätigt wurden, eingereicht werden. Gewerbliche Tourismusbetriebe, Campingbetriebe und Ausflugsziele wenden sich an die Wirtschaftskammer Niederösterreich unter der Telefonnummer 02742 851 19611 und unter www.gastwirtnoe.at

Privatzimmervermieter erhalten Informationen beim „Landesverband für Urlaub am Bauernhof & Privatzimmervermietung in Niederösterreich“ unter der Telefonnummer 02758 3110 bzw. unter www.urlaubambauernhof.at/niederoesterreich-aktuell/foerdercall

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

