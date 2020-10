APA-Tech startet Podcast „Always On”

APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky im Gespräch mit IT-Expertinnen und -Experten über Branchen-Trends, Technologievorstellungen und Best Practice Approaches

Wien (OTS) - Informativ, abwechslungsreich und sympathisch – so präsentieren sich die ersten Episoden des Podcasts „Always On. APA-Tech.“ von und mit APA-IT-Geschäftsführer Clemens Prerovsky. In den Interviews kommen ab sofort monatlich Branchenexpertinnen und -experten zu Wort, die über Trendthemen, Visionen und Innovationen diskutieren und darüber hinaus einen persönlichen Einblick in ihren Erfahrungsschatz geben. Den Auftakt des Tech-Podcasts macht ein Gespräch mit der Journalistin Elisabeth Oberndorfer über das „Silicon Valley und den Mut, Dinge umzuwerfen“.

Der APA-Tech-Podcast richtet sich sowohl an Tech-EntscheiderInnen in Medienunternehmen und Unternehmen mit mediennahen Anwendungen, an IT-TechnikerInner als auch an die tech-affine Öffentlichkeit, die ihr Wissen über agile Organisationsentwicklung, Software Development, Service Outsourcing, IT-Service-Management und IT-Consulting erweitern möchte. Selbst komplexe Themen sind verständlich und werden anschaulich erklärt.

„Mit dem APA-Tech-Podcast möchte ich einen persönlichen sowie spannenden Zugang zu Tech-Themen schaffen. Das neue Audio-Format bietet die Möglichkeit, sich zeit- und ortsunabhängig über aktuelle Trends und Entwicklungen aus der Welt digitaler Technologien zu informieren – und das auf unterhaltsame Weise; es darf auch gelacht werden“, erklärt Prerovsky die Beweggründe, einen eigenen Podcast ins Leben zur rufen.

„Jede Episode bietet eine digitale Bühne für einen lockeren, informativen Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe mit meinem Gast“, so Prerovsky weiter. Der Themenplan reicht dabei von Agilität im Wandel über Cloud Services bis hin zu Virtual Reality. In jeder Folge des etwa viertelstündigen Podcast ist entweder eine Expertin, ein Kunde oder ein IT-Profi von APA-Tech zu Gast. Den Auftakt macht Elisabeth Oberndorfer (Silicon-Valley-Korrespondentin und Gründerin Fillmore Magazin) zum Thema „Silicon Valley und den Mut, Dinge umzuwerfen“. Lina Timm (Geschäftsführerin des Media Lab Bayern) diskutiert die Frage „Wie kommt Innovation ins Unternehmen zurück?“. Mit Michael Kirchberger (Enterprise Agile Coach APA-Tech) spricht Prerovsky über das Thema agile Organisationsentwicklung in Zeiten des digitalen Wandels.

Der Podcast „Always On. APA-Tech.“ ist erhältlich auf Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Spotify sowie auf der APA-Tech-Website. Jeden Monat gibt es Neues aus der Tech-Welt zu hören.

Über APA-Tech:

Unter der Marke „APA-Tech“ ist das gesamte Leistungsangebot der APA-IT Informations Technologie GmbH, ein Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur, zusammengefasst. APA-Tech entwickelt Komplettlösungen in den Bereichen Media Solutions, Content Management Systeme und Hosting/Outsourcing und ist IT-Supporter der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher weiterer (Medien-)Unternehmen, darunter befinden sich renommierte Kundinnen und Kunden wie Cineplexx, ORF, Swarovski, u.v.m.

Über Clemens Prerovsky:

Clemens Prerovsky (39) ist seit Juli 2019 in der Geschäftsführung der APA-IT, seit Oktober 2019 leitet er gemeinsam mit Gerald Innerwinkler die Technologietochter der Austria Presse Agentur. Sein Fokus liegt auf agilen Organisationsformen, Cloud-Systemen, einem kundenzentrierten Beratungsansatz, APIs und AI. Der IT-Experte leitete zwischenzeitlich den Innovations-Hub APA-medialab und hatte zudem über zehn Jahre verschiedene Leitungsfunktionen bei dem im Jahr 2013 von der APA akquirierten Portalprovider Gentics inne.

Podcast Always On. APA-Tech. Jetzt reinhören und up to date bleiben

