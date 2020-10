Schieder: Lernen wir aus den Fehlern vom Frühjahr - Zusammenarbeit kann hunderttausende Leben retten

Statt nationaler Alleingänge braucht es europäische Solidarität im Kampf gegen die zweite Welle

Wien (OTS/SK) - Vor dem heutigen virtuellen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs fordert SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder mehr europäische Koordination und Zusammenarbeit: „Überall in der EU gehen die Infektionskurven steil nach oben. Die EU-Regierungschefs müssen jetzt den Beweis antreten, dass sie wirklich aus der Situation im Frühjahr gelernt haben. Europäische Solidarität und Zusammenarbeit können im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus und bei der Bewältigung der Krise hunderttausende Menschenleben und wirtschaftliche Existenzen retten. Zu Beginn der Pandemie, im Sommer und heute wieder haben die EU-Institutionen Vorschläge gemacht, koordiniert und entschlossen gegen das Virus vorzugehen. Die Mitgliedstaaten müssen diese Vorschläge endlich ernsthaft aufnehmen und umsetzen.“ ****

Andreas Schieder verweist als Beispiel auf das Problem bei der Umsetzung der EU-Corona-Ampel: „Hier ist eine gute Idee an zu später und zaghafter Umsetzung kaputtgegangen. Eine gemeinsame regionale Risikoeinstufung und darauf aufbauende Koordinierung bei Reisebestimmungen, Grenzkontrollen und Regeln zu Quarantäne- und Test-Pflicht hätte es vor dem Sommer gebraucht. Gekommen ist eine Corona-Ampel, deren Schaltung keine Auswirkungen hat und das gerade einmal Mitte Oktober.“ Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat gestern im Rahmen einer Pressekonferenz mehr europäische Zusammenarbeit beim Informationsaustausch, der Test- und Impfstrategie und der Beschaffung von medizinischem Material und Arzneimitteln gefordert. Jetzt gehe es darum, ins Handeln zu kommen, so Schieder. „Alle sind derzeit im Kampf gegen die Ausbreitung und Folgen des Corona-Virus voll gefordert. Aber wiederholen wir nicht die Fehler aus dem Frühjahr. Ein koordiniertes Vorgehen bringt den entscheidenden Vorteil in dieser Gesundheits- und Wirtschaftskrise, denn kein Land kann diese alleine bewältigen.“ (Schluss) bj

