Immobilieninvestment „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ vollständig platziert

Große Investoren-Nachfrage: Wohnbau-Projekt mit Gesamtinvestitionsvolumen von rund 43 Millionen Euro vollständig platziert

143 Anleger haben sich an diesem IFA Projekt beteiligt

Geplante Fertigstellung im Jahr 2022

IFA, der österreichische Spezialist für direkte Immobilieninvestments, verzeichnet einen weiteren Vertriebserfolg in Graz: Mit „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ hat das Tochterunternehmen von SORAVIA erneut ein Großprojekt in geförderten Wohnbau in der steirischen Landeshauptstadt platziert. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 43 Millionen Euro, 143 Investoren haben sich an diesem Projekt beteiligt. Anleger konnten zwischen IFA Bauherrenmodell, IFA Bauherrenmodell Plus sowie IFA Bauherrenmodell Plus „BAR“, einer speziell für Barzeichner konzipierten Beteiligungsvariante, wählen.

„Der rasche Platzierungserfolg bestätigt unseren Kurs, für jeden Anleger das passende Immobilieninvestment anzubieten. IFA-Klienten investieren smart, denn sie beteiligen sich an realen und wertbeständigen Sachwerten mit hoher Mieternachfrage. Sie profitieren dadurch von langfristig soliden Erträgen, der Stärke der Asset-Klasse sowie der Stabilität des geförderten Wohnbaus“, so IFA-Vorstand Michael Baert. „Die Investoren-Nachfrage nach direkten Immobilieninvestments ist sehr groß, unsere Projektpipeline für 2021 und die kommenden Jahre – mit Schwerpunkten auf Wien, Graz und Salzburg – ist sehr gut gefüllt.“

Stark in Graz

Mit dem aus acht Häusern bestehendem Ensemble „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ schafft IFA insgesamt 160 geförderte Neubauwohnungen im für Wohnen besonders begehrten Trendstadtteil Straßgang.

Planmäßig im Bau befindet sich das IFA Projekt „Green Paradise“, das sich ebenfalls in Graz-Straßgang befindet. Das Wohnbau-Projekt mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 43 Millionen Euro wurde im Vorjahr binnen weniger Monate platziert.

Mehr Informationen zu weiteren aktuellen Investments erhalten Sie unter www.ifa.at/aktuelle-investments.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 469 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. www.ifa.at

