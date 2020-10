GILEAD SCIENCES Österreich gratuliert zur Verleihung des Nobelpreises für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus

Forschung und Industrie haben Hepatitis-C heilbar gemacht

Wien (OTS) - Die österreichische Niederlassung von Gilead Sciences gratuliert den Empfängern des Nobelpreises für Medizin. Die Entdeckung und Erforschung des Hepatitis-C-Virus hat den Grundstein für die Heilung der Erkrankung gelegt. Bereits seit 2014 ist durch entsprechende Therapien für nahezu alle Patienten eine vollständige Heilung möglich. Die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus ermöglichte es auch, Screeningtests für Bluttransfusionen und Blutprodukte zu entwickeln. Dadurch konnte die Übertragung des Virus in vielen Teilen der Welt im Wesentlichen beseitigt und somit ein Beitrag dazu geleistet werden, die globale Gesundheit zu verbessern. +++

Die chronische Hepatitis-C gehört zu den weltweit häufigsten Infektionskrankheiten. Global sind ungefähr 71 Millionen Menschen chronisch mit dem Hepatitis-C-Virus (HCV) infiziert[1]. In Österreich sind mehr als 20.000 Personen davon betroffen.[2] Die Ansteckung erfolgt von Blut zu Blut und in den meisten Fällen verläuft die Infektion ohne auffällige Symptome. Deshalb bleiben Infektionen oft unentdeckt. „Ich freue mich, dass der Entdeckung von Hepatitis-C eine so hohe Ehre zuteil wird. Die Lebererkrankung war lange Zeit schwer behandelbar. Mit neuen Medikamenten ist die Krankheit heute in den meisten Fällen innerhalb von 8-12 Wochen heilbar. Bis 2014 litten die Betroffenen unter massiven Einschränkungen ihrer Lebensqualität aufgrund von Nebenwirkungen der bis dahin eingesetzten Medikamente und des aufwändigen Therapieschemas. Besonders wichtig bleibt die Compliance, die Tabletten müssen täglich genommen werden, was bei Suchtkranken oftmals eine Herausforderung darstellt. Eine Hepatitis-C-Infektion verläuft häufig ohne auffällige klinische Symptome. Die Herausforderung besteht für uns Mediziner daher darin, die infizierten und nicht-diagnostizierten Patienten zu finden und diese einer Therapie zuzuführen. Ein umfassendes Screeningprogramm – vor allem in Hochrisikogruppen - könnte hier helfen “, erklärt Prim. Univ.-Prof. Dr. Michael Gschwantler, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Hepatologie, Abteilungsvorstand an der 4. Medizinische Abteilung mit Gastroenterologie, Hepatologie, Endoskopie und Ambulanz im Krankenhaus Ottakring.

Gilead ist langjähriger Partner bei der Bekämpfung von HCV in Österreich

Gilead hat mit der Entwicklung neuartiger Wirkstoffe und Therapieoptionen einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, die Erkrankung heilbar zu machen. „ Gilead freut sich daher umso mehr, dass die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde. Wir sind stolz darauf, innovative Therapien entwickelt zu haben, die es der Mehrheit der heute weltweit infizierten Menschen ermöglichen, Hepatitis-C zu heilen. Wir arbeiten sehr hart daran, das Ziel der WHO zu erreichen, HCV bis 2030 weltweit zu eliminieren - und wir sind sehr optimistisch, dass uns dies gelingen wird “, erklärt Dr. Amaya Echevarría, Geschäftsführerin bei Gilead Sciences Austria.

Auch Angelika Widhalm, Präsidentin der Hepatitis-Hilfe-Österreich, begrüßt die Vergabe des Nobelpreises für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus und freut sich darüber, dass diesem Thema eine so hohe Anerkennung zuteil wird: „ HCV ist zwar heute gut behandelbar und sogar heilbar geworden. Trotzdem ist die Krankheit tückisch, da sie auch heute noch, aufgrund der fehlenden Symptome, lange unentdeckt bleiben kann. Damit die Krankheit keinen Schaden anrichten kann, ist ein frühzeitiger Behandlungsbeginn enorm wichtig. Die Vergabe des Nobelpreises für Medizin an die Entdecker und Erforscher des Virus ist daher ein sehr wichtiger Schritt, um der Krankheit noch mehr Aufmerksamkeit, Bedeutung und folglich auch Aufklärungsarbeit zukommen zu lassen “, erklärt Angelika Widhalm.

Über Gilead

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Gilead daran, Arzneimittel gegen Erkrankungen für Menschen in aller Welt zu entwickeln, für die ein noch nicht gedeckter medizinischer Bedarf besteht. Der Fokus liegt dabei auf Antivirals (gegen HIV/AIDS, Hepatitis B und C sowie neuartige Viren wie zB Ebola, MERS und SARS,CoV-2), Onkologie sowie auf entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis und chronisch entzündliche Darmerkrankungen.

Die seit 2007 bestehende Niederlassung in Wien ist für Gileads Geschäftstätigkeit in Österreich verantwortlich. Über 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten hochwertigen Service und konzentrieren sich auf den Vertrieb und die Kundenberatung.

https://www.gilead.com

