Übertragungen von digitalen Vermögenswerten bei Fireblocks übersteigen 150 Mrd. USD, Präsenz in Europa wird auf Frankreich und DACH-Region ausgeweitet

New York (ots/PRNewswire) - In Deutschland und Frankreich werden zwei neue Niederlassungen eröffnet, um die Präsenz auszuweiten

Fireblocks (www.fireblocks.com) hat heute verkündet, dass seine institutionellen Kunden, zu denen Börsen, Depotbanken, Banken, OTC-Händler, Liquiditätsanbieter und Hedgefonds gehören, nun mehr als 150 Milliarden USD an digitalen Vermögenswerten über seine Plattform übertragen haben. Um der zunehmenden Nutzung von digitalen Vermögenswerten und Zahlungen in Echtzeit gerecht zu werden, wird Fireblocks seine Geschäfte in Europa über London hinaus ausweiten und zwei Niederlassungen in Frankreich und Deutschland eröffnen.

Die Europäische Union ist die neueste Gerichtsbarkeit, die Schritte ergriffen hat, um die Verwendung von Kryptowährung in der Region zu beschleunigen. Im September hat die Exekutive der EU vorgeschlagene Regeln vorgestellt, um Unternehmen und Investoren rechtliche Orientierung und Klarheit für die Einführung von Kryptowährungen zu geben. Allein in diesem Jahr gab es eine Vielzahl an Krypto-Produkten für Verbraucher, z. B. Krypto-Kredit-/Debitkarten und Systeme für Verkäufer, um Kryptowährungen in Fiatwährungen umzuwandeln, was auf Wachstum in dem Markt und neue Gelegenheiten für Einsteiger hindeutet.

"In der EU gibt es vermehrt Interesse von Seiten der Institutionen, da die neue regulatorische Klarheit einen Rahmen dafür bietet, wie man im Bereich der digitalen Vermögenswerte gesetzeskonform arbeiten kann", sagte Michael Shaulov, CEO von Fireblocks. "Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz in der Region zu erweitern, um unseren Kunden bei der Einführung von Produktangeboten für die Unterstützung digitaler Inhalte zu helfen und die Instrumente bereitzustellen, die diese nächste Phase des Wachstums, der Innovation und der Einführung steuern werden."

Fireblocks hat seinen Einstieg in Europa mit den führenden Fintech-Unternehmen Revolut, B2C2 und AMDAX - der ersten digitalen Börse, die bei der niederländischen Zentralbank registriert ist - sowie mehr als 20 institutionellen Kunden begangen, die die Wallet-Technologie der nächsten Generation von Firebocks verwenden, ausgestattet mit MPC-CMP, das sich gegenüber Multi-sig oder Standard MPC als sicherer und operativ besser erwiesen hat.

Für diese digitalen Banken und Fintech-Unternehmen bietet Fireblocks sichere Wege und eine Wallet-Infrastruktur, mit der sie kreative Produkte und Dienstleistungen vorstellen, neue Einnahmequellen erschließen und globale Zahlungen in Echtzeit sowie andere Innovationen zur Modernisierung der Zahlungsdienste einführen können.

"Wir haben auf dem Markt viele Depotbank-Lösungen überprüft - und Fireblocks war für uns die mit Abstand beste Lösung", sagte Melvin Lazeron, Co-Gründer & Verwaltungsratsmitglied von AMDAX. "Ihre Lösung verfügt mit ihrer MPC-Technologie über die neueste Technik (die den Kunden mehr Flexibilität und Kontrolle verleiht), aber sie verringert auch deutlich unseren verwaltungstechnischen Aufwand und beschleunigt unsere Abwicklung. Darüber hinaus bietet Fireblocks uns die Möglichkeit, unseren Kunden die umfassendste Versicherung für die digitale Vermögenswerte anzubieten. Dadurch erhalten unsere Kunden eine viel bessere und sicherere Erfahrung, was zu einem reiferen Markt führt."

Im Zusammenhang mit dieser Erweiterung hat Fireblocks Jason P. Allegrante als seinen ersten Head Regulatory Counsel und Global Chief Compliance Officer ernannt. Herr Allegrante verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrungen in der Beratung bei globalen regulatorischen Problemen, was für die erweiterte Geschäftstätigkeit von Fireblocks von Bedeutung ist. Zudem ist er dafür verantwortlich , das Team von Fireblocks bei einer breiten Palette an rechtlichen, regulatorischen und compliancebezogenen Angelegenheiten zu unterstützen. Vor seiner Arbeit für Fireblocks bekleidete Herr Allegrante leitende juristische Stellen bei Fintech-Startups, war für die Firmen Davis Polk & Wardwell sowie Linklaters LLP als Anwalt tätig und war in der Financial Institution Supervision Group der Federal Reserve Bank of New York tätig.

Informationen zu Fireblocks

Fireblocks ist eine Plattform auf Unternehmensebene, die eine sichere Infrastruktur für die Verschiebung, Speicherung und Ausgabe digitaler Vermögenswerte bietet. Fireblocks ermöglicht es Börsen, Depotbanken, Banken, Trading Desks und Hedgefonds, digitale Asset-Operationen über das Fireblocks-Netzwerk und die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur sicher zu skalieren. Fireblocks hat den Transfer von über 150 Milliarden USD an digitalen Vermögenswerten gesichert und verfügt über eine einzigartige Versicherungspolice, die Vermögenswerte bei Speicherung und Transit abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter www.fireblocks.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/97064 9/Fireblocks_Logo.jpg

