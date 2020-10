Gesundheitsstadtrat Peter Hacker heute im PULS 24 Exklusiv-Interview

Stadt Wien bestellt 2 Millionen Antigentests. Ab Montag werden alle PflegeheimbewohnerInnen durchgetestet. Das Interview in voller Länge heute um 21 Uhr auf PULS 24.

Wien (OTS) - Heute spricht Peter Hacker exklusiv auf PULS 24 über eine Wendung in der Teststrategie für Wien. Die Stadt Wien hat sich ein Kontingent von 2 Mio. Antigentests gesichert, um großflächige Testungen in Pflegeeinrichtungen, Spitälern, Ordinationscontainern und Sozialeinrichtungen durchzuführen. Die Lieferung erfolgt chargenweise, das erste Kontingent wird demnächst eintreffen. Die Aktion startet am 3. November und innerhalb von 8-9 Tagen sollen alle 17.000 Personen durchgetestet sein.

