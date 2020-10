TERMINAVISO: Einladung zur Pressekonferenz der Ausstellung CORONAS AHNEN

Mittwoch, 4. November 2020, 10 Uhr, Kaiserliche Wagenburg Wien

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie ist für die Menschen Europas ein ebenso unfassbares wie unerwartetes Phänomen. Das liegt vor allem daran, dass wir längst vergessen haben, dass unsere Vorfahren jahrhundertelang mit der Angst vor Seuchen leben mussten. Die Ausstellung „Coronas Ahnen: Masken und Seuchen am Wiener Hof 1500 – 1918“ in der Kaiserlichen Wagenburg in Schönbrunn möchte einen Beitrag dazu leisten, diese einschneidenden Erfahrungen, die wir aktuell alle machen, durch den Blick auf die Vergangenheit umfassender zu begreifen. Der Bogen der gezeigten Objekte, die vorwiegend aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums sowie aus dem Theatermuseum stammen, spannt sich dabei von Turnier- und Karnevalsmasken des Wiener Hofes über Zeugnisse der großen Epidemien und Dokumente zur Impfgeschichte bis hin zu den imposanten Trauerroben der Habsburger.

Es spricht:

Monica Kurzel-Runtscheiner, Ausstellungskuratorin und Direktorin der Kaiserlichen Wagenburg Wien





Medienvertreter*innen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Eine Teilnahme am Pressegespräch ist aufgrund der aktuellen Situation nur mit bestätigter Akkreditierung möglich. Wir bitten um Ihre Anmeldung unter folgender E-Mail Adresse: presse@khm.at. Bitte beachten Sie, dass das Tragen eines Mund-Nasenschutzes während der gesamten Veranstaltung derzeit unbedingt erforderlich ist.

