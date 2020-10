AVISO: Solidarität mit den Protesten in Nigeria

Kundgebung am 30.10.2020 am Schwarzenbergplatz ab 15 Uhr mit anschließendem Marsch zur nigerianischen Botschaft

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Niger-Delta Initiative Austria organisiert der Menschenrechtsverein Asyl in Not eine Kundgebung zur Information über die aktuelle Lage der #endsars-Proteste in Nigeria.

Wir zeigen Solidarität mit dem Kampf gegen Polizeigewalt und die korrupte Regierung in Nigeria und gehen gemeinsam auf die Straße.



Mit künstlerischen Beiträgen und Musik vor Ort und Video-Projektion auf die Nigerian Embassy.



Datum: 30.10.2020, ab 15 Uhr

Ort: Schwarzenbergplatz bis zur nigerianischen Botschaft (Rennweg 25)

Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/3041958402701555/

Rückfragen & Kontakt:

Niger-Delta Initiative Austria

Nyherovwo Erhema

0676 410 96 94



Asyl in Not

Kübra Atasoy

0650 733 95 64