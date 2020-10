ÖH beim Runden Tisch zur Planung des Studentencampus nicht erwünscht

Wir Studenten sind mit der Wohnsituation in Innsbruck nicht zufrieden, und das schon sehr lange. Dass man Projekte, deren Umsetzung für eine Gruppe von 30.000 Einwohnern Innsbrucks so essentiell wäre, auf diese Art und Weise bearbeitet und hinauszögert, ist einfach frustrierend. Ich sag`s ganz ehrlich: Die Geduld der Studenten ist hier bald am Ende. Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, objektiv und konstruktiv die Sichtweise der Studierenden miteinbringen zu können. Das geht natürlich nur, wenn wir auch am Verhandlungstisch sitzen.

ÖH der Uni Innsbruck

