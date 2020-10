Botschaft der Republik Aserbaidschan: Kriegsverbrechen armenischer Streitkräfte gegen aserbaidschanische Zivilbevölkerung

Wien (OTS) - Am 27. Oktober 2020 haben Streitkräfte von Armenien mit Smerch MLRS-Raketen die aserbaidschanische Stadt Barda angegriffen, infolgedessen 4 Zivilisten, darunter ein Kind getötet und 13 Zivilisten schwer verletzt wurden. Heute, um 13 Uhr Lokalzeit haben armenische Truppen wieder die Stadt Barda mit völkerrechtlich verbotenen Streubomben angegriffen und dabei 21 Zivilisten getötet und mehr als 70 verletzt.

Dies ist ein weiteres Kriegsverbrechen, das Armenien in den letzten Tagen unter groben Verstößen gegen den zum dritten Mal durch Bemühungen internationaler Vermittler erzielten humanitären Waffenstillstand und seine Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht begangen hat.

Das nächste blutige Verbrechen der armenischen Streitkräfte am Vorabend des Treffens der Außenminister beider Länder mit den Ko-Vorsitzenden der Minsker Gruppe der OSZE in Genf ist ein klarer Beweis dafür, dass der Aggressorstaat Armenien nicht an einer politischen Lösung des Konflikts interessiert ist und darauf abzielt, die Verhandlungen mit allen Mitteln zu untergraben.

Die politisch-militärische Führung Armeniens trägt die volle Verantwortung für dieses Verbrechen gegen die friedliche Bevölkerung Aserbaidschans. Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, eine feste Position einzunehmen, um die Täter vor Gericht zu stellen.

