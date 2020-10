FPÖ – Fuchs zu Fiskalrat: Budget muss überarbeitet werden

Wir brauchen jeden Cent in Österreich

Wien (OTS) - In Anbetracht der heute vom Fiskalrat genannten Zahlen und in Anbetracht dessen, dass die Regierung vehement an einem zweiten Lockdown arbeitet, ist es für FPÖ-Budgetsprecher NAbg. DDr. Hubert Fuchs mehr als fraglich, ob der aktuelle Budgetentwurf überhaupt noch haltbar ist. Er fordert daher, dass das Budget überarbeitet werden soll. „Sollte dies aus Zeitgründen nicht möglich sein, ist ein Sonderbericht von Finanzminister Blümel unabdingbar. Wenigstens dazu wird er ja hoffentlich imstande sein.“

Fuchs erinnerte daran, dass ab 20/21 trotz aller vorherigen Versprechungen 400 Millionen Euro mehr an die EU fließen würden. Dies sei eine ebenso falsche Entscheidung wie die Verdoppelung des Auslandskatastrophenfonds. „Wir brauchen jeden Cent in Österreich“, betonte der freiheitliche Budgetsprecher, der auch die längst überfällige und dringend nötige Einsetzung eines Covid-19-Unterausschusses urgierte.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at