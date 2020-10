Discovery Life Sciences führt GMP-konforme Discovery Leukopaks(TM) zur Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von Zell- und Gentherapien ein

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Umfassende und innovative Lösungsplattform mit integrierten Apherese- und Multi-Omik-Analytikdiensten

Discovery Life Sciences(TM) (Discovery), ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Bioproben, genomische Sequenzierung, Zell- und Immunhistochemie (IHC), gibt die Einführung von GMP-konformen Discovery Leukopaks(TM) und anderen zellbasierten Produkten zur Verwendung in Forschungs-, Entwicklungs- und Herstellungsprogrammen für menschliche Zellen und Gentherapie bekannt.

Zell- und Gentherapien haben die Behandlungsansätze bei Krebs und anderen komplexen Krankheiten revolutioniert. Die Beschleunigung der Herstellung und Entwicklung dieser neuartigen Therapien erfordert einen schnellen und zuverlässigen Zugang zu qualitativ hochwertigen, gut charakterisierten menschlichen zellulären Rohstoffen. Der Ruf von Discovery für Schnelligkeit und Qualität wird Forschern auf der ganzen Welt zugute kommen.

Die Einführung von GMP-konformen Discovery Leukopaks und Derivaten ergänzt die bestehenden RUO (Research-use-only) frischen und kryokonservierten Leukopaks und isolierten Immunzellpopulationen von Discovery. Discovery's Kurz- und Lang-Lese-Sequenzierungs- und Durchflusszytometrie-Dienstleistungen der nächsten Generation können integriert werden, um hoch charakterisierte, zuverlässige menschliche Zellmaterialien für Forschung, Entwicklung und GMP-Herstellung bereitzustellen.

"Wir haben eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen zusammengestellt, die dazu beitragen werden, die Forschung, Entwicklung und Herstellung innovativer Zell- und Gentherapien zu beschleunigen", kommentierte Glenn Bilawsky, CEO von Discovery Life Sciences. "Der kontinuierliche strategische Ausbau unserer Infrastruktur und unseres Fachwissens ermöglicht es uns, diese Produkte und Dienstleistungen an Arzneimittelentwickler und Auftragsfertigungsorganisationen mit hoch differenzierter Produktionskapazität, Geschwindigkeit und Qualität an andere Anbieter zu liefern. Wir sind weiterhin bestrebt, den Fortschritt der Forschungs-, Entwicklungs- und klinischen Herstellungsprogramme unserer Kunden zu beschleunigen. Unsere neuen GMP-konformen humanen zellulären Materialien und unsere ständig wachsenden fachkundigen multiomischen Analysedienstleistungen werden uns weiterhin von anderen abheben."

Über Discovery Life Sciences

Discovery Life Sciences ist weltweiter Marktführer in den Bereichen Bioprobenanalyse, Beschaffung, Vertrieb und wissenschaftliche Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikindustrie. HudsonAlpha Discovery ist die weltweit anerkannte Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, die die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen. Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. We are Science at your Service(TM)! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/me dia/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Brian Bennett

Vice President Global Communications

brian.bennett @ dls.com