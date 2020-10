Mehr Direktbuchungen, weniger Marketingkosten & gezielte Gästeansprache

ÖHV-Technologie-Report 2020: Nur jeder zehnte Betrieb in Österreich bereinigt Gästedaten und setzt diese gezielt zum Marketing ein. Potential, das gehoben werden muss.

Wien (OTS) - „Marketing im Streuschuss-Verfahren war schon in den 00er Jahren fehl am Platz. Gezielte, datenbasierte Gästeansprache heißt das Zauberwort. Das richtige Angebot, zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal an die richtige Zielgruppe, so muss Marketing heute“, streicht Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), hervor. Dass es in der Brache noch viel Potential hierfür gibt, zeigt der im Sommer veröffentliche ÖHV-Technologie Report 2020. Basierend auf dem ÖHV-Marktplatz, bildet der Report die derzeitige Technologielandschaft der Hotellerie ab. Neben den Kategorien Hotelsoftware (PMS), Revenue Management Software und weiteren, lag besonderes Augenmerk auf Customer Relationship Management-Tools, kurz CRM.

Saubere Daten, weniger Marketingkosten mit CRM-Systemen

Das CRM unterstützt einen Hotelbetrieb bei Marketingaktionen, indem Gästedaten aus unterschiedlichsten Systemen gebündelt und somit eigene Gästeprofile erstellt werden. Diese sind der Schlüssel für gezielte Ansprache. Direkt mit dem PMS verbunden, bietet ein CRM-Tool zahlreiche Möglichkeiten, um seine Zielgruppen zu definieren und gezielt anzusprechen. Ein modernes CRM-System erkennt doppelte Datensätze von Gästen automatisch und fügt diese zusammen oder entfernt sie. Für Hoteliers bedeutet das vor allem eines: Mehr Zeit und weniger Kosten für nicht treffsichere Marketingaktionen.

Gästedatenfit mit ÖHV-Partner dailypoint™

„Wir freuen uns sehr über das gute Abschneiden von dailypoint™ im ÖHV-Technologie Report. 39% der befragten Hoteliers in Österreich, die ein CRM-System nutzen, vertrauen auf dailypoint™ t. In der Ferienhotellerie sogar mehr als jeder Zweite“, freut sich Dr. Michael Toedt, CEO und Founder von dailypoint™. Generell zeigt der Report, dass es bei der Digitalisierung in der Hotellerie noch gewaltig Luft nach oben gibt, speziell in Zeiten von Corona, wie Toedt meint.

Der ÖHV-Technologie-Report 2020

Zusammen mit dem Start Up Hotelhero wurde der ÖHV-Technologie Report erstellt. Dieser bietet basierend auf den von Hotelbetrieben am ÖHV-Marktplatz angegebenen Systemen, Tools und Services eine Übersicht der Österreichischen Technologielandschaft.

Den gesamten ÖHV-Technologie-Report 2020 finden Sie unter www.oehv.at/technologie-Report

Unternehmensbeschreibung dailypoint™

dailypoint™ - software made by Toedt, Dr. Selk & Coll. GmbH

dailypoint™ ist die führende Daten-Management und CRM-Plattform für anspruchsvolle Individualhotels und Hotel-Gruppen. dailypoint™ sammelt Daten aus allen relevanten Quellen wie PMS, POS, Webseite, Newsletter oder W-Lan und erstellt automatisch ein zentrales und konsolidiertes Gast-Profil. In 350 Stufen werden die Daten verarbeitet und mittels künstlicher Intelligenz (KI) angereichert, um ein bisher nie dagewesenes Gastwissen zu erstellen.

Die cloudbasierte SAAS-Lösung besteht aus 15 Modulen und wird durch den dailypoint™ Marketplace mit mehr als 130 Lösungspartnern ergänzt. dailypoint™ bietet aber nicht nur ein messbares Marketing, sondern deckt darüber hinaus die gesamte Customer Journey ab und unterstützt somit alle Abteilungen innerhalb eines Hotels. Das integrierte Privacy Dashboard ist darüber hinaus das zentrale Element für die technische Umsetzung der DSGVO.

dailypoint™ hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland und wird weltweit direkt, bzw. durch seine Vertriebspartner D-EDGE und XNProtel vertrieben und betreut.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dailypoint.com

