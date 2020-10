Interöffentliche Gruppe startet IPG DXTRA

New York (ots/PRNewswire) - -- Das weiterentwickelte CMG-Angebot stellt die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt eines globalen Kollektivs spezialisierter Marketing-Dienstleistungsunternehmen, die darauf ausgerichtet sind, effektive, integrierte Lösungen zu liefern --

Interpublic Group (NYSE: IPG) gab heute bekannt, dass sie ihre Constituency Management Group (CMG), das globale Kollektiv von 28 Marketingdienstleistungen und Agenturmarken der Holdinggesellschaft, das von Weber Shandwick, Golin, Octagon, FutureBrand und Jack Morton verankert wird, zu einer Einheit namens IPG DXTRA weiterentwickelt hat.

IPG DXTRA stattet die hoch spezialisierte Unternehmensgruppe mit einer leistungsstarken Kollaborationsmaschine aus, die die Wirkung von integrierten Lösungen verbessern und deren Ausführung und Verwaltung vereinfachen soll. Sie entstand aus der zunehmenden Nachfrage von Kunden, das traditionelle Modell neu zu überdenken, um Ansätze zu liefern, die agil, integrativ, kulturell verwurzelt, messbar effektiv und effizient sind.

Die IPG DXTRA-Agenturen bieten ihren Kunden erstklassige Expertise in den Bereichen Public Relations, Erlebniswelten, Sport und Unterhaltung, Branding, digitale Erfahrungen, soziale Inhalte, Influencer-Marketing und mehr. Das neue Branding stärkt auch die Verbindung der Gruppe zur Muttergesellschaft IPG für die Open-Architecture-Lösungen, die ihre Unternehmen für gemeinsame Kunden auf der ganzen Welt anbieten.

"Unabhängig voneinander ist jede Agentur bereits ein starker Partner", sagte Andy Polansky, Vorsitzender und CEO von IPG DXTRA. "Wenn wir eine beliebige Kombination dieser Gruppe zusammenbringen, um eine Lösung für einen Kunden zu finden, leisten wir großartige Arbeit und erzielen eine außergewöhnliche Wirkung."

Polansky stellt fest, dass Kunden heute nach verschiedenen Wegen suchen, um in komplexen Geschäftsumgebungen erfolgreich zu sein. "Wir haben gesehen, wie einzigartig konfigurierte Agenturlösungen und verschiedenartige Teams starke Geschäftsergebnisse bringen können", sagte er. "IPG DXTRA wurde gegründet, um einen hoch strategischen, fokussierten Ansatz für echte Integration zu liefern. Es ist ein Modell der Zusammenarbeit, das die Kraft und die Vision spezialisierter Organisationen in einer Weise vereint, die ihre Unterschiede respektiert und die Kundeninvestitionen maximiert."

Er merkte an, dass der Vorschlag weniger ambitioniert sei, sondern vielmehr die Art und Weise widerspiegele, wie IPG DXTRA-Firmen bereits zusammenarbeiten, um Lösungen für Kunden aus verschiedenen Fachgebieten zu konfigurieren. "Neun von zehn der größten Kunden von IPG DXTRA nutzen heute unsere Teams über alle Kanäle und Disziplinen hinweg", sagte Polansky.

Neben den fünf Kernmarken, die von Öffentlichkeitsarbeit über Erlebnis- und Sponsoring bis hin zur Markenbildung reichen, umfasst das globale Portfolio von IPG DXTRA preisgekrönte Unternehmen wie R&CPMK, das Kunden durch Unterhaltung, Lifestyle, Einfluss und Popkultur verbindet; die Full-Service-Agentur für digitales Marketing Genuine; die Agentur für digitale Erfahrungen Hugo & Cat; das Unternehmen für soziale Inhalte That Lot; die Agentur für Marketing mit globalem Einfluss ITB; die Beratungsfirma für Organisations- und Unternehmenstransformation United Minds; und die Werbeagentur The Brooklyn Brothers.

"Der Ansatz von IPG DXTRA ermöglicht es den Marken der Agenturen, ihre einzigartige Kultur und Individualität zu bewahren und gleichzeitig zusammenzuarbeiten, um den Kunden zu helfen, in einer zunehmend komplexen Welt widerstandsfähiger und relevanter zu sein", sagte Polansky. "Wir sind viele Marken und Tausende talentierter Menschen mit einem gemeinsamen Ziel - unseren Kunden durch kreativen und kooperativen Einfallsreichtum geschäftliche Auswirkungen zu bringen, denn wir glauben vor allem daran, dass gute Dinge geschehen, wenn verschiedene Menschen zusammenkommen", fügte Polansky hinzu.

Polansky übernahm im Juli 2019 das Amt des Vorsitzenden und CEO von IPG DXTRA (ehemals Constituency Management Group, oder CMG), nachdem er seit 2012 als CEO von Weber Shandwick tätig war.

Die Einführung von IPG DXTRA folgt auf die Ernennung des Führungsteams der Managementgruppe Ende 2019, dem Cathy Calhoun, Chief Growth Officer, Laura Schoen, Chief Healthcare Officer, Abby Gold, Chief Human Resources Officer, Margenett Moore-Roberts, Chief Diversity and Inclusion Officer, Christopher Carroll, Chief Financial Officer, und Josh Kauffman, General Counsel und Senior Vice President, Business and Legal Affairs, angehören.

Zu den Unternehmen von IPG DXTRA gehören: Advantage, Cappuccino, Current Global, DeVries Global, dna Communications, Flipside, Frukt, FutureBrand, Futures Sport & Entertainment, Genuine, Golin, Hugo & Cat, ITB, Jack Morton, KRC Research, Milkmoney, Octagon Sports & Entertainment, Powell Tate, Prime Weber Shandwick, R&CPMK, Resolute Digital, ReviveHealth, That Lot, The Brooklyn Brothers, United Minds, UXUS, Virgo Health und Weber Shandwick.

Die neue Marke, die neue Identität und die neue Website (www.IPGDXTRA.com) wurden von FutureBrand und Hugo & Cat entwickelt, die beide Teil des IPG DXTRA-Markenkollektivs sind.

ÜBER IPG DXTRA

IPG DXTRA, Teil der Interpublic Group, ist ein globales Kollektiv von 28 Marketing-Spezialmarken und mehr als 7.000 Mitarbeitern, verankert in Weber Shandwick, Golin, Octagon, Jack Morton und FutureBrand. Die Unternehmen von IPG DXTRA vereinen einzigartige Kombinationen von nachgefragten Fähigkeiten und Fachkenntnissen für Kunden, einschließlich Erfahrung, Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring, Innovation, Marke, Influencer, Digital, Soziales und Analytik in so unterschiedlichen Kategorien wie Sport, Gesundheitswesen, Unterhaltung, CPG, Luxus, Technologie und Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.IPGDXTRA.com.

Über Interpublic

Interpublic ist wertebasiert, datengesteuert und kreativ getrieben. Zu den wichtigsten globalen Marken gehören Acxiom, Craft, FCB (Foote, Cone & Belding), FutureBrand, Golin, Huge, Initiative, Jack Morton, MAGNA, McCann, Momentum, MRM//McCann, MullenLowe Group, Octagon, R/GA, UM und Weber Shandwick. Weitere führende Marken sind Avrett Free Ginsberg, Campbell Ewald, Carmichael Lynch, Deutsch, Hill Holliday, ID Media und The Martin Agency. Weitere Informationen finden Sie unter www.interpublic.com.

