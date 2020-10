VP-Josefstadt: Veronika Mickel einstimmig zur Bezirksvorsteher-Stellvertreterin nominiert

Weg der Sachpolitik in der Josefstadt konsequent weitergehen

Wien (OTS) - Veronika Mickel ist vom Parteivorstand der neuen Volkspartei Josefstadt einstimmig zur Bezirksvorsteher-Stellvertreterin gewählt worden. "Ich freue mich über das starke Vertrauen. Ich fühle mich den Josefstädterinnen und Josefstädtern, die mir mit 1.300 Vorzugsstimmen im Bezirk großen Zuspruch gegeben haben, verpflichtet. Für mich wird die Sachpolitik, die wir in den letzten Jahren gelebt haben, weiterhin im Vordergrund stehen. Ich hoffe, dass die Grünen die Situation nicht nutzen, um politisches Kleingeld zu wechseln“, so Mickel.

Bezirksparteiobmann NR Andreas Ottenschläger betont, dass die Menschen in der Josefstadt den Weg, den Einsatz und die Politik von Veronika Mickel in den vergangenen Jahren voll unterstützt haben. "Veronika Mickel hat als Spitzenkandidatin fast viermal so viele Vorzugsstimmen wie der künftige Bezirksvorsteher erhalten! Dieser Vertrauensbeweis und die positiven Rückmeldungen nach der Wahl haben die Nominierung von Veronika Mickel für die Funktion der Bezirksvorsteher-Stellvertreterin eindeutig gemacht“, so Ottenschläger abschließend.

