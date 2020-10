Erste Sprengkräfte der „neuen Koalition“ in Wien

Die FCG-ÖAAB-Fraktion der AK-Wien warnt vor den Pferdefüßen der rot-pinken Partnerschaft und den Folgen für die Allgemeinheit

Wien (OTS) - „Das was der Wiener SPÖ-Bürgermeister als ‚mutige Fortschrittskoalition‘ bezeichnet, nämlich mit den NEOS in eine vierjährige Polit-Ehe einzutreten, birgt eine Reihe von Gefahren für die Allgemeinheit und kann sich sogar zur Zerreißprobe innerhalb der SPÖ entwickeln“, warnt der Wiener FCG-Vorsitzende Thomas Rasch eindringlich und fordert die FSG-Funktionäre auf, diesem gefährlichen Treiben in der SPÖ Einhalt zu gebieten!

Fromme Wünsche ?

Der Grund: Die NEOS haben in ihrem Parteiprogramm etwa die Sonntagsöffnung im Handel und die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern festgeschrieben. „Dass beide Themen von den sozialdemokratischen Gewerkschaftern bisher mit Vehemenz abgelehnt worden waren, sei Beweis für die politischen Sprengkräfte im rot-pinken Ehehimmel“, weiß Fritz Pöltl, Fraktionsvorsitzender der FCG-ÖAAB-Fraktion in der AK Wien. „Verzichten die NEOS aber auf ihre Forderungen, so verlieren sie nicht nur die pinke Farbe sondern auch gleich ihr Gesicht“, wie er heute schon prophezeien kann.

Eine Illusion

Die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern wird für den Wiener Bürgermeister und bekennenden Sozialpartner-Förderer ohnehin nicht in Frage kommen. Fritz Pöltl: „Das ist nur eine NEOS-Illusion. Der wird doch der Gewerkschaft und damit sich selbst nicht ins Knie schießen!“

Sonntagsruhe

Der Wiener FCG GPA-djp-Vorsitzende Peter Gattinger: „Die Sonntagsarbeit wird von den direkt Betroffenen, nämlich den Handelsangestellten und deren Familien, mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Diese Menschen wünschen sich Sonntagsruhe, wo dies möglich ist. Ursprünglich gefordert wurde die Sonntagsöffnung ohnehin nur von der Hotellerie, die aber derzeit wohl andere Sorgen hat, als den Handel mit unnötigen Tourismuszonen zu überfordern.“

