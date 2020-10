„Der letzte Wunsch“: „Am Schauplatz“ zeigt, wie private Initiativen sterbenden Menschen eine letzte Freude bereiten

Am 29. Oktober um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sterben und Tod – darüber reden wir nicht gerne. Obwohl es jeden von uns betrifft. In Österreich werden Frauen durchschnittlich 84 Jahre alt, Männer 79. Das letzte halbe Jahr im Leben, davon muss man ausgehen, ist man krank. Wie sehen die letzten Monate, Wochen, Tage aus? Ist es ein qualvolles Warten auf den Tod oder kann diese Zeit noch lebenswert sein? Darf man Wünsche haben? Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Der letzte Wunsch“ – zu sehen am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Tiba Marchetti Menschen in ganz Österreich besucht, die sich kurz vor ihrem Tod noch einen allerletzten Wunsch erfüllen.

Einmal noch Schweinsbraten essen, das hat sich Herr Franz Josef, 65, aus Oberösterreich gewünscht. Mit seinem Sohn und Blick auf den Traunsee. Der private ehrenamtliche Verein Rollende Engel hat den Ausflug für ihn organisiert und ihn zu einem Gasthaus am Gmundnerberg gebracht. „Ich könnte weinen“, freut sich Franz Josef, als der Wunsch bei strahlendem Wetter in Erfüllung geht.

Daniel, 36, aus Wien, hat einen größeren Wunsch – er möchte nach Amsterdam, noch einmal ans Meer. „Das Meer riechen, das Wasser spüren, das wäre schön“, sagt er. Diesen Wunsch erfüllt ihm eine Stiftung aus Rotterdam, noch vor den Corona-Einschränkungen. Die Ehrenamtlichen holen Daniel mit ihrem umgebauten Ambulanzwagen aus seiner Wohnung in Wien Simmering ab. „Ich genieße jeden Moment“, flüstert Daniel müde, aber glücklich, als er endlich am Meer ist. Die meisten Wünsche am Lebensende sind klein, erzählen Hospizmitarbeiter/innen und Sterbebegleiter/innen. Am wichtigsten sei den meisten Menschen, dass sie keine Schmerzen haben und warmherzig behandelt werden. Herbert aus Kottingbrunn, 57 und krebskrank, erlebt genau das im Hospiz am Rennweg. Dort durfte er den ganzen August auf der Terrasse schlafen und in den Sternenhimmel schauen. „Mehr brauche ich nicht“, lächelt Herbert, „das ist paradiesisch.“

