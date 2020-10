NÖ Bauernbund begrüßt Pakt vom Stall bis zum Teller

Pernkopf und Nemecek: Konsumenten und Handel sind wichtigsten Partner

St.Pölten (OTS) - Von artgerechter Haltung und gerechten Preisen können Tiere, Bauern und Kunden profitieren, bekräftigen Obmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek seitens des NÖ Bauernbunds ihre Zustimmung zum „Pakt für mehr Tierwohl“. Bundesministerin Elisabeth Köstinger hat heute gemeinsam mit dem Dachverband der Nachhaltigen Tierhaltung Österreich (NTÖ) den gleichnamigen Pakt vorgestellt, der künftig pro Jahr 120 Millionen Euro für Investitionen in tiergerechte Haltungssysteme vorsieht.

„Bessere Bedingungen in der Tierhaltung, mehr Platz und Beschäftigung im Stall – Tierwohl muss uns etwas wert sein. Und Tierhalter müssen von ihrer Arbeit leben können“, formulieren Pernkopf und Nemecek gleichzeitig ihr Ansinnen nach einem „Pakt vom Stall bis auf den Teller“, der politisch und gesellschaftlich breit getragen wird. Dass auch die Bundesländer und Landwirtschafskammern diesen Weg unterstützen, sei dabei ein wichtiges Signal. „Ein Mehr an Tierwohl zu erreichen geht nur gemeinsam mit unseren Bäuerinnen und Bauern, aber nicht auf deren Rücken“, so Pernkopf und Nemecek: „Alle unsere heimischen Bäuerinnen und Bauern wirtschaften nach den europaweit höchsten Umwelt-, Tierwohl- und Qualitätsstandards. Um der Gesellschaft den Tisch mit gleichermaßen hochwertigen und für alle leistbaren Lebensmitteln decken zu können, müssen diese von den Konsumentinnen und Konsumenten auch verstärkt gekauft werden und Tierwohl-Produkte entlang der gesamten Lebensmittelkette erzeugt, angeboten und beworben werden.“ Ziel sei es auch, die Selbstversorgung Österreichs mit Lebensmitteln abzusichern und die im Regierungsprogramm festgelegte Herkunftskennzeichnung umzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Kostiha

Pressesprecher NÖ Bauernbund

Ferstlergasse 4

3100 St. Pölten

Tel. 02742/9020-2330,

Mobil: 0664/230 318 3



Benjamin Lorenzer

Referent Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 02742/9020-2340

Mobil: 0664/839 74 29

Mail: benjamin.lorenzer @ noebauernbund.at