20. Bezirk: Diskussion „Kultur – Kunst – Stadt“ am 3.11.

Anmeldungen via E-Mail notwendig: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - ) Der Verein „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) lädt am Dienstag, 3. November, zu einem Diskussionsabend ein. Ab 19.30 Uhr wird die Thematik „Kultur – Kunst – Stadt – in Zeiten der Krise“ behandelt. An dem Meinungsaustausch nehmen die Filmerin Elisabeth Scharang, die Kabarettistin Guggi Hofbauer und der Theatermacher Peter Wagner teil. Moderator ist Gerhard Ruiss. Umrahmt wird der Dialog mit der Foto-Ausstellung „Stille Stadt“ (Werke des Lichtbildners Christopher Mavric) und dazu spricht der Stadtforscher Peter Payer. Die Betrachtungen reichen von der aktuellen Lage der Kunstschaffenden bis hin zur Nutzung des öffentlichen Raumes und Verhaltensweisen der Menschen.

Das November-Programm des „Aktionsradius Wien“-Teams betrifft den Schwerpunkt „Corona, Lockdown und die Folgen (Reflexionen zur Krise 2020)“. Der Zutritt ist frei. Spenden des Publikums werden erbeten. Die Anwesenden haben Corona-Regeln (Masken, Abstände, u.a.) zu befolgen und es sind Anmeldungen unbedingt nötig: Telefon 332 26 94. Zuschriften an die Vereinsleute per E-Mail: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse