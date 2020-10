ORF III am Donnerstag: Vierteiliger Themenabend zur US-Wahl mit Chefkorrespondent Roland Adrowitzer in „Inside Washington“

Wien (OTS) - Außerdem: „Im Brennpunkt“-Tripel mit „Donald Trump – Ein Präsident im Ausnahmezustand“, „Die US-Wahl 2020: Trump vs. Biden“ und „Do Not Resist“

In wenigen Tagen steht fest, wer der 59. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. ORF III Kultur und Information nutzt am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, noch einmal die Gelegenheit, die beiden Anwärter im Rahmen eines vierteiligen Themenabends genau unter die Lupe zu nehmen und ihre jeweiligen Chancen einzuschätzen.

Zum Auftakt zeigt „Im Brennpunkt“ um 20.15 Uhr die Doku „Donald Trump – Ein Präsident im Ausnahmezustand“. Nach vier Jahren Trump-Politik scheinen die Vereinigten Staaten gespaltener als je zuvor – und das während der größten Gesundheitskrise seit 100 Jahren. Filmemacher William Karel blickt hinter die Kulissen der amerikanischen Politik und spricht mit früheren Vertrauten und Beratern von Trump, die das Bild eines Präsidenten außer Kontrolle zeichnen.

Anschließend meldet sich Chefkorrespondent Roland Adrowitzer in „Inside Washington“ (21.10 Uhr) direkt aus der US-Hauptstadt und diskutiert mit Insidern sowie mit Expertinnen und Experten über den Wahlkampf, den zu erwartenden Wahlausgang und über die Frage, wie es nach der Wahl weitergeht. Zu Gast sind Hannelore Veit (ORF-Korrespondentin Washington), Karen Donfried (ehem. Beraterin von Barack Obama und Präsidentin des German Marshall Fund) und Peter Rough (Politikberater beim konservativen Think-Tank Hudson Institute).

Danach zeigt „Im Brennpunkt“ zwei weitere Dokus zur US-Wahl: Um 22.00 Uhr beleuchtet die neue Doku „US-Wahl 2020: Trump vs. Biden“ die beiden Kontrahenten genauer mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, die Einblicke in die jeweiligen Welten der Politiker geben. Den Abschluss macht der Doku-Thriller „Do Not Resist“ (0.00 Uhr), der die rasante Militarisierung der US-Polizei enthüllt.

