Medienhandbuch Österreich 2020 ist soeben erschienen

Branchenreport beleuchtet politische Kommunikation im Wahl- und im Corona-Jahr

Wien (OTS) - Die vierte Ausgabe des Medienhandbuchs erscheint im 75. Jahr der Zweiten Republik. Aus diesem Anlass befasst sich die Publikation im Jubiläumsjahr mit der Mediengeschichte Österreichs seit 1945. Darüber hinaus liegt der diesjährige thematische Schwerpunkt in der politischen Kommunikation.

Österreich hat ein besonderes Jahr 2019/2020 erlebt: Das Ibiza-Video und die Corona-Pandemie waren und sind gesellschaftlich bedeutsame und dominante Themen. Medien erreichten hohe Werte an Aufmerksamkeit und Vertrauen, erlitten jedoch wegen des zeitweisen Stillstandes des Wirtschaftslebens erhebliche Minderungen an Werbeerlösen. Mit hochkarätigen Gastbeiträgen von Nicole Bäck-Knapp und Vanessa Salzer, Nikola Donig, Raphael Draschtak und Wolfgang Schneider, Andrea Fronaschütz, Thomas Hofer, Brigitte Huber, Gerhard Jelinek, Michael Jungwirth, Karl Jurka, Susanne Kirchhoff, Andreas Koller, Heimo Lepuschitz, Flooh Perlot, Clemens Pig, Katrin Praprotnik, Markus Schindler und Karin Strobl analysiert die neue Auflage des Medienhandbuchs Österreich diese Ereignisse und ihre Folgen für die politische Kommunikation für die Medienökonomie sowie die Entwicklungen der Medien in der Zweiten Republik.

Die empirischen Befunde werden durch aktuelle Daten zu den Medienmärkten und Medienunternehmen ergänzt. Eigene Beiträge befassen sich mit dem Stand und den Entwicklungen der Werbeaufwendungen, mit Medienökonomie, Steuern und Erlösen sowie mit der aktuellen, für das Medienwesen relevanten Gesetzgebung und Rechtsprechung. Der Serviceteil der Publikation beinhaltet eine Chronik des Medienjahres 2019/20 und gibt einen Überblick über Marktstudien, Markterhebungen, Verbände, Institutionen, Aus- und Fortbildungsinstitutionen, Berufsvereinigungen sowie Preise der Medien-, PR- und Werbebranche. In einem lexikalischen Teil werden zusätzlich die Mediadaten ausgewählter österreichischer Print-, TV-, Radio- und Online-Medien dargestellt. Die komplette Datenbank mit Mediadaten und Journalistenkontakten von über 3.000 Medien wird auf medienhandbuch.at angeboten.

Das Medienhandbuch Österreich 2020 ist am 27. Oktober 2020 im StudienVerlag erschienen und ab sofort für EUR 29,90 unter medienhandbuch.at und im gut sortierten Buchhandel erhältlich. Als Almanach und als Branchenreport richtet sich das Medienhandbuch Österreich an Praktiker des Medienwesens ebenso wie an all jene, die an Medien und an Kommunikation interessiert sind.

