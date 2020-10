Wiener Hilfswerk: Neue Leiterin der Abteilung „Hilfe und Pflege daheim“

Mit Sanita Abaz konnte eine erfahrene und in vielen Bereichen versierte und kompetente Führungskraft für das Wiener Hilfswerk gewonnen werden.

Wien (OTS) - Sanita Abaz ist neue Leiterin der Abteilung „Hilfe und Pflege daheim“ des Wiener Hilfswerks. Neben ihrer Tätigkeit als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin studierte Abaz Psychologie, Pädagogik, Sozialwirtschaft und Wirtschaftsrecht. Als Referentin an Universitäten und Schulen für Gesundheitsberufe leitete sie zahlreiche Lehrveranstaltungen und Seminare.

In ihrer Habilitation beschäftigte sich Sanita Abaz mit dem Thema „Lebenszufriedenheit von Menschen in Pflegeheimen“ und beleuchtete ethische und moralische Aspekte aus der Sicht der Bewohner/innen. Als ihr Ziel in ihrer neuen Position bezeichnet sie ein gelingendes Miteinander. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihre Persönlichkeit und ihre Stärken optimal in die Organisation einbringen können“, so Abaz.

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung u.v.m.) rund 720 hauptamtliche und mehr als 1.600 freiwillige sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beschäftigt.

