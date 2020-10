ProSiebenSat.1 PULS 4 gewinnt mit "Road to Digital Austria" den internationalen Lockdown-Award

International ausgezeichnet: Produktion von "Road to Digital Austria" während des Lockdowns

Wien (OTS) - Die Branded Content Marketing Association (bcma) zeichnet die besten und kreativsten Lockdown-Ideen aus. ProSiebenSat.1 PULS 4 ist mit der Produktion "Road to Digital Austria" (Kooperationspartnerin: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) unter den internationalen Preisträgern des Lockdown-Awards und als "Best in Class" ausgezeichnet. Dank Kreativität, Teamgeist und digitalen Netzwerken hat das Team rund um "Road to Digital Austria" die ÖsterreicherInnen während des Lockdowns mit alltagstauglichen Infos aus der digitalen Welt versorgt – und das ganz digital und aus dem Homeoffice heraus.

Martin Seeger, Geschäftsleiter Sales, ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH: "Ich bin stolz auf das Team und dankbar, dass uns unsere Kooperationspartnerin, die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, auch während dieser schwierigen Phase das Vertrauen schenkt. Als zukunftsorientiertes Unternehmen freut es uns besonders, dass unsere Kompetenz in Sachen Digitalisierung erkannt und gewürdigt wird."



