Staffelstart für „Die Rosenheim-Cops“ am 29. Oktober in ORF 2

Auftakt zur 17. Staffel mit dem Fall „Der tote Fisch“ mit Austromime Christian Spatzek in einer Episodenrolle

Wien (OTS) - „Die Rosenheim-Cops“ starten in eine neue Staffel! Ab Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, zeigt ORF 2 wöchentlich um 20.15 Uhr neue Folgen der 17. Staffel der kultigen Krimiserie. Den Auftakt macht die Episode „Der tote Fisch“, die unter der Regie von Werner Siebert entstand und sich um den Mord an dem prominenten Koch eines Gourmetlokals dreht. Austromime Christian Spatzek gerät als Küchenchef mit Motiv ins Visier der Ermittler Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Sven Hansen (Igor Jeftić), die wie immer mit Unterstützung von Polizeihauptmeister Michael Mohr – dargestellt vom Österreicher Max Müller – und Polizeisekretärin Miriam Stockl (Marisa Burger) rechnen können. In weiteren Rollen sind u. a. Karin Thaler und Alexander Duda zu sehen.

Mehr zum Inhalt von „Der tote Fisch“ (Donnerstag, 29. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2)

In der Küche des Gourmetlokals „Le Bonheur“ wird frühmorgens Koch Marcel Schwaiger erschlagen aufgefunden. Als Tatwaffe diente offenbar ein gefrorener Lachs. Schwaiger fuhr einen Sportwagen und trug eine teure Uhr. Da nichts davon gestohlen wurde, hat der Täter wohl nicht in Raubabsicht gehandelt. Ein in der Tatnacht mitangehörter Streit führt die Cops zu Schwaigers Chef Maximilian Daxner, der gleich mehrere gute Gründe hat, wütend auf Schwaiger zu sein. Mit Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer), Igor Jeftić (Sven Hansen), Max Müller (Michael Mohr), Christian Spatzek (Gabriel Köglmaier), Stephan Paryla-Raky (Maximilian Daxner), Marisa Burger (Miriam Stockl), Karin Thaler (Marie Hofer), Felix Phönix Lehmann (Bastian Oswald), Julia Stinshoff (Irmelin Daxner) u. a.; Regie: Werner Siebert

