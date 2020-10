Amtshaus Hietzing: Operettenabend „Dorfmusikanten“

Wien (OTS/RK) - Im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) erklingt am Mittwoch, 4. November, die Operette „Dorfmusikanten“ des Komponisten Oscar Straus, die im Rahmen einer „Szenischen Aufführung in kammermusikalischer Form“ dargeboten wird. Anlass für das um 19.00 Uhr beginnende Konzert im Festsaal des Amtsgebäudes ist der 150. Geburtstag von Oscar Straus (1870 – 1954). Organisiert wird der Abend von der „Johann Strauss-Gesellschaft Wien“ und vom „Klassischen Operettenensemble Wien“. Neben der Pianistin Margit Fussi und der Geigerin Regine Koch treten die Darsteller Claudia Camie, Anja Markwart, Peter Widholz, Georg Lehner, Pablo Cameselle sowie Manuel Dreger auf. Für die Kostüme ist Ingrid Nowotny zuständig. Der Kartenpreis beträgt 25 Euro. Ab 18.00 Uhr ist die Kasse am Veranstaltungstag offen. Die Einhaltung der Corona-Vorgaben (Maske, Abstand, Hände-Desinfektion, u.a.) wird vom Publikum erwartet. Bei der Karten-Abholung ist ein Ausweis vorzulegen. Außerdem ersucht die „Johann Strauss-Gesellschaft Wien“ um verbindliche Anmeldungen: Telefon 0676/33 47 577, E-Mail m.porkristl@gmx.at.

Allgemeine Informationen:

Johann Strauss-Gesellschaft Wien: www.johann-strauss-gesellschaft.at/

Tondichter Oscar Straus (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Oscar_Straus

Kulturelle Aktivitäten im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

