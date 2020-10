Kuntzl: Diese Studienrechtsnovelle verbaut jungen Menschen Bildungschancen

SPÖ-Wissenschaftssprecherin ist überrascht, was mit den Grünen im Hochschulbereich möglich ist

Wien (OTS/SK) - Für die SPÖ-Wissenschaftssprecherin ist die Studienrechtsnovelle ein Schlag ins Gesicht für die Studierenden. „Durch die Corona Krise wurden die Bedingungen für Studierende extrem erschwert. Doch anstatt ihre Bildungschancen zu verbessern, werden mit den Vorschlägen aus dem Wissenschaftsministerium den Studierenden mehr Hürden in den Weg zu gestellt.“ Vor allem berufstätigen Studierenden wird dadurch das Studieren erschwert. Sie laufen Gefahr, bereits erbrachte Studienleistungen zu verlieren und dauerhaft von einem Studienfach ausgeschlossen zu werden, sollten sie es nicht schaffen die ECTS-Zahl zu erbringen. Besonders irritiert ist Kuntzl, dass diese Vorschläge von den Grünen mitgetragen werden: „Was jetzt mit den Grünen im Hochschulbereich alles geht, ist wirklich besorgniserregend.“

Kuntzl erinnert daran, dass in den letzten Monaten die Jugendarbeitslosigkeit besorgniserregend angestiegen ist. „Die Jugendarbeitslosigkeit liegt mit mehr als 60.000 Personen bereits über 10 Prozent. Besonders jetzt muss es ein zentrales Anliegen der Regierung sein, junge Erwachsene im Studium oder in der Ausbildung zu halten. Die vorgeschlagene Novelle geht genau in die gegensätzliche Richtung. „Statt Maßnahmen zu setzten, die das Leben der Studierenden und die Studierbarkeit verbessern, wird diese nun erschwert“, kritisiert Kuntzl. Die SPÖ stellt sich klar hinter die Studierenden: „Die Details der Novelle, die jetzt bekannt geworden sind, gehen klar gegen die Interessen der Studierenden. Wir stellen uns auf die Seite der jungen Menschen.“ (Schluss) ar/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at