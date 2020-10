Barbara Stöckl im Gespräch mit Andreas Ogris, Melissa Naschenweng, Radek Knapp und Hanni Vanicek

In „Stöckl.“ am 29. Oktober um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 Fußball-Legende und „Dancing Star“ Andreas Ogris, Schlagersängerin Melissa Naschenweng, Schriftsteller Radek Knapp und Hanni Vanicek, Inhaberin des ältesten Wiener Wäscheausstattungsunternehmens „Zur Schwäbischen Jungfrau“, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Mit Leidenschaft und einer Extraportion Schmäh tanzt er sich in die Herzen des Publikums: Der ehemalige Fußballprofi Andreas Ogris kann die wöchentlichen „Dancing Stars“-Auftritte und diese völlig neue Lebenswelt inzwischen so richtig genießen. Obwohl er im Training regelmäßig an seine körperlichen Grenzen stößt, möchte er nun sogar das Finale erreichen. Privat musste der Promitänzer in den vergangenen Jahren mehrere schmerzliche Verluste hinnehmen. Im Nighttalk „Stöckl.“ erzählt der 56-Jährige, wie er es trotz dieser Schicksalsschläge geschafft hat, stets positiv zu bleiben.

Schlagersängerin Melissa Naschenweng wurde aufgrund der Corona-Pandemie von 100 auf 0 ausgebremst. Die Kärntnerin, die kürzlich mit einem Amadeus-Award ausgezeichnet wurde, kann dieser unfreiwilligen Pause aber auch Positives abgewinnen und nutzte die Zeit, um ihr neues Album „LederHosenRock“ aufzunehmen. Was die 30-Jährige zum Schlager geführt hat und warum sie auch heute noch mit Heimweh zu kämpfen hat, verrät sie im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Ein Gefühl, das auch Schriftsteller Radek Knapp kennt. Der gebürtige Warschauer kam mit zwölf Jahren nach Wien, wo er Philosophie studierte und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. In seinem aktuellen Buch ergründet der 58-Jährige die österreichische Seele. Welche Klischees gibt es und warum ist der echte Wiener vom Aussterben bedroht?

Die gelernte Schneiderin Hanni Vanicek führt seit 60 Jahren das älteste Wäscheausstattungsunternehmen Wiens. Die gebürtige Oberösterreicherin hat mit ihrem Geschäft „Zur Schwäbischen Jungfrau“ schon mehrere Königshäuser ausgestattet und steht auch mit 82 Jahren noch selbst hinter dem Tresen.

